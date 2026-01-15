Свириденко й очільниця МВФ Георгієва обговорили нову програму підтримки МВФ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Києві зустрілася з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Ключовою темою переговорів стала підготовка до ухвалення нової програми підтримки МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільниця уряду повідомила у телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Рада бачити директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду Кристаліну Георгієву в Києві, це важливий знак підтримки України. Її візит припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності України.

Також очільниці МВФ показали наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва. Свириденко подякувала їй за особисте залучення до допомоги нашій державі як фінансовими інструментами, так і адвокатуванням підтримки України серед партнерів.

