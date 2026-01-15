Свириденко и глава МВФ Георгиева обсудили новую программу поддержки МВФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Ключевой темой переговоров стала подготовка к принятию новой программы поддержки МВФ.

"Рада видеть директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву в Киеве, это важный знак поддержки Украины. Ее визит пришелся на время сложной ситуации в энергетике из-за беспрецедентных российских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи стороны обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая является крайне важной для поддержания макрофинансовой стабильности Украины.

Также руководителю МВФ показали последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева. Свириденко поблагодарила ее за личное участие в помощи нашему государству как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров.

