РУС
Новости Сотрудничество с МВФ
Глава МВФ Георгиева прибыла с визитом в Киев, - Reuters

Глава МВФ Георгиева прибыла с визитом в Киев: впервые с 2023 года

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев рано утром в четверг

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По данным издания, ожидается ряд переговоров на высоком уровне.

Один из собеседников рассказал, что Георгиева встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Свириденко, главой НБУ Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий.

Детали визита Георгиевой в Украину тщательно держались в секрете из соображений безопасности.

Последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

Что предшествовало?

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов, которая зависит от нескольких действий, в частности принятия бюджета и поддержки гарантий финансирования доноров.

Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса, и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Reuters пишет, что одобрение финансирования является критически важным, поскольку оно разблокирует дополнительные внешние инвестиции, необходимые для преодоления финансового дефицита Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 млрд долларов на период до 2029 года.

Ведите протоколы переговоров, что бы были доказательства на будущем суде.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:33 Ответить
Думав меркельша, її колір на фото
показать весь комментарий
15.01.2026 09:40 Ответить
Деталі візиту Георгієвої до України ретельно трималися в таємниці з міркувань безпеки.

Ну це правильно, нє фіг українцям знати про кредити які вони будуть віддаати, та ще й з %%.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:47 Ответить
За подільників Ze-Буратіно та дЕрьмака-Алі-Баби Міндіча- Х...індіча з Цукерманом- ******** буле запитувати чи ні?
показать весь комментарий
15.01.2026 09:54 Ответить
Напевно, буде згадана схильність-тяга, вміння, і технологічність влади розкрадати все навколо себе, а сам процес -логістику і вкрадене через ВР, як і безкарність узаконювати. А для чого ж тоді влада в Україні. Бідні воють, несуть жертовність, а "еліта" жирує.

Чи не нагадує це все дореволюційну ситуацію у Франції - еліта так відірвалася від народу, що «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
показать весь комментарий
15.01.2026 10:21 Ответить
Грошенят привезла
показать весь комментарий
15.01.2026 10:42 Ответить
 
 