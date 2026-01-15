Глава МВФ Георгиева прибыла с визитом в Киев, - Reuters

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев рано утром в четверг

Что известно?

По данным издания, ожидается ряд переговоров на высоком уровне.

Один из собеседников рассказал, что Георгиева встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Свириденко, главой НБУ Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий.

Детали визита Георгиевой в Украину тщательно держались в секрете из соображений безопасности.

Последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

Что предшествовало?

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов, которая зависит от нескольких действий, в частности принятия бюджета и поддержки гарантий финансирования доноров.

Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса, и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Reuters пишет, что одобрение финансирования является критически важным, поскольку оно разблокирует дополнительные внешние инвестиции, необходимые для преодоления финансового дефицита Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 млрд долларов на период до 2029 года.

