Глава МИД Норвегии Эйде прибыл в Киев: Будут обсуждать сотрудничество и мирные усилия

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Украина и Норвегия – близкие союзники с многовековой общей историей. Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", – говорится в сообщении.

Цель визита

По словам Сибиги, сегодня с норвежским коллегой обсудят взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.

