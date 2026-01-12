Глава МИД Норвегии Эйде прибыл в Киев: Будут обсуждать сотрудничество и мирные усилия
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Украина и Норвегия – близкие союзники с многовековой общей историей. Мы начали с чествования памяти наших погибших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", – говорится в сообщении.
Цель визита
По словам Сибиги, сегодня с норвежским коллегой обсудят взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины.
