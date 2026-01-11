РУС
Из-за появления беспилотника аэропорт Осло временно закрывал взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Осло из-за дрона временно приостановили полеты

Главный аэропорт Осло - столицы Норвегии в воскресенье, 11 января, на короткое время закрыл одну из своих двух взлетно-посадочных полос из-за обнаружения беспилотника.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Дрон парализовал работу взлетно-посадочной полосы

Одну взлетно-посадочную полосу закрыли на около 20 минут из-за небольшого дрона.

Впоследствии регулярное движение было восстановлено.

Читайте также: Неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные, - СМИ

Инциденты с дронами в Норвегии

  • Напомним, что вечером 28 сентября 2025 года пассажирский рейс Norwegian из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии был вынужден вернуться из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве.
  • Также 29 сентября 2025 года неизвестный беспилотник заметили над газовым месторождением в Северном море.

Читайте также: Финляндия приобрела сотни глушителей для противодействия дронам

Вони мабуть не знали що робити і тупо закрили смугу з-за тисячедоларового беспілотника?
11.01.2026 19:01 Ответить
За 30 років я працював на наших, на кацапів, на корейців, на чехів, і норвезців. Останні - просто найкращі.
11.01.2026 19:11 Ответить
Ната виявилася імпотентна, отож навіщо нам туди? Ми їх захищаємо, не будучи в членах, ніяким папірцем не зобов'язані, по факту
11.01.2026 19:41 Ответить
#крымнаш чи #гренландій наш ?
вот в чьом вопрос !
У.Шекспір, Гамлет, принц данський

.
11.01.2026 19:52 Ответить
отже ?
ту бить чи не ту бить ?

.
11.01.2026 19:53 Ответить
 
 