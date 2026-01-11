Из-за появления беспилотника аэропорт Осло временно закрывал взлетно-посадочную полосу
Главный аэропорт Осло - столицы Норвегии в воскресенье, 11 января, на короткое время закрыл одну из своих двух взлетно-посадочных полос из-за обнаружения беспилотника.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон парализовал работу взлетно-посадочной полосы
Одну взлетно-посадочную полосу закрыли на около 20 минут из-за небольшого дрона.
Впоследствии регулярное движение было восстановлено.
Инциденты с дронами в Норвегии
- Напомним, что вечером 28 сентября 2025 года пассажирский рейс Norwegian из Осло в Бардуфосс на севере Норвегии был вынужден вернуться из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве.
- Также 29 сентября 2025 года неизвестный беспилотник заметили над газовым месторождением в Северном море.
вот в чьом вопрос !
У.Шекспір, Гамлет, принц данський
.
ту бить чи не ту бить ?
.