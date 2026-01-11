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Через появу безпілотника аеропорт Осло тимчасово закривав злітно-посадкову смугу

В аеропорту Осло через дрон тимчасово зупиняли польоти

Головний аеропорт Осло - столиці Норвегії у неділю, 11 січня, на короткий час закрив одну зі своїх двох злітно-посадкових смуг через виявлення безпілотника.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дрон паралізував роботу злітно-посадкової смуги

Одну злітно-посадкову смугу закрили на близько 20 хвилин через невеликий дрон.

Згодом регулярний рух був відновлений.

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Інциденти з дронами в Норвегії

  • Нагадаємо, що ввечері 28 вересня 2025 року пасажирський рейс Norwegian з Осло до Бардуфосса на півночі Норвегії був змушений повернутися через виявлення дрона в повітряному просторі.
  • Також 29 вересня 2025 року невідомий безпілотник помітили над газовим родовищем у Північному морі.

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