Полиция Норвегии проверяет дрон над газовым месторождением
Норвежская полиция получила сообщение о неизвестном беспилотнике над газовым месторождением в Северном море. Дрон заметили вечером 29 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет VG со ссылкой на полицию.
"Вечером 29 сентября вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники", - рассказал представитель полиции.
Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники сейчас собирают информацию вместе с разведкой.
"Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, с большим акцентом на этом", - добавил представитель полиции.
В свою очередь официальный представитель Equinor Магнус Франтцен Эйдсволд заявил, что компания не разглашает деталей инцидента.
Гибридная война РФ
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
26 сентября воздушное пространство аэропорта Вильнюса дважды временно закрывали из-за возможных БПЛА.
Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
територіями , так як наглючі кацапи не знають меж і лізуть
кругом , як хробаки смердючі !!