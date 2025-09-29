Дания мобилизовала сотни резервистов из-за инцидентов с дронами, - СМИ

В воскресенье, 28 сентября, несколько сотен датских резервистов получили распоряжение о мобилизации.

Об этом 29 сентября сообщил местный телеканал TV2 со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

По информации TV2, в распоряжении, которое получили резервисты, прямо указывается на ситуацию с дронами в воздушном пространстве Дании.

Источники говорят, что приказ получили "несколько сотен" солдат, а их мобилизация осуществляется "с целью подготовки к возможному развертыванию на датской территории".

Советник по вопросам безопасности, бывший главный аналитик разведывательной службы Вооруженных сил Дании Якоб Каарсбо заявил, что независимо от масштабов, такие срочные призывы являются очень необычными.

"Это свидетельствует о том, что мы находимся в совершенно исключительной ситуации. Поэтому мы и видим эти исключительные меры. Я не припомню, чтобы я слышал о чем-то подобном раньше", - сказал он.

TV2 добавляет, что официальных данных о количестве резервистов, которыми сейчас располагает армия Дании, нет, но в 2013 году Главная организация резервистов Дании оценила их количество в 3 тысячи человек.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, летающих в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

