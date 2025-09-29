УКР
Новини
Данія мобілізувала сотні резервістів через інциденти з дронами, - ЗМІ

данські військові

У неділю, 28 вересня, декілька сотень данських резервістів отримали розпорядження про мобілізацію. 

Про це 29 вересня повідомив місцевий телеканал TV2 з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією TV2, в розпорядженні, яке отримали резервісти, прямо вказується на ситуацію з дронами в повітряному просторі Данії.

Джерела кажуть, що наказ отримали "кілька сотень" солдатів, а їхня мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".

Радник із питань безпеки, колишній головний аналітик розвідувальної служби Збройних сил Данії Якоб Каарсбо заявив, що незалежно від масштабів, такі термінові заклики є дуже незвичними.

"Це свідчить про те, що ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації. Тому ми і бачимо ці виняткові заходи. Я не пригадаю, щоб я чув про щось подібне раніше",- сказав він.

TV2 додає, що офіційних даних про кількість резервістів, якими наразі володіє армія Данії, немає, але у 2013 році Головна організація резервістів Данії оцінила їхню кількість у 3 тисячі осіб.

Читайте також: Невідомі дрони знову фіксували біля кількох військових об’єктів Данії

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Читайте також: Данія тимчасово закриває повітряний простір для цивільних дронів

Данія (856) резервісти (71) дрони (5783)
Правильна реакція керівництва Данії, а зеленський з приблудами95, з 2019 року, заблокував ДОЗ та роботу підприємств ОПК України!!!
Гончарук, з рябошапкою і разумковим, можуть чистосердечним зізнанням, засвідчити про ці дії Оманських, у слідчих ГПУ БЕБ САП СБУ НАБУ…. Поки, як свідки…
показати весь коментар
29.09.2025 22:35 Відповісти
И как?Помогло против дронов то? Много сбили?
показати весь коментар
29.09.2025 22:40 Відповісти
А що, Данія з кимось воює? Данію атакували дрони?
показати весь коментар
29.09.2025 22:49 Відповісти
Снайперів мобілізували?
показати весь коментар
29.09.2025 23:12 Відповісти
Якби Зеішак був головнокомандувачем Данії, то зараз би конфіскували обладнання у ППОшників, закопали оборонний бюджет у асфальт та відзняли ролік про шашликі.
показати весь коментар
29.09.2025 23:45 Відповісти
 
 