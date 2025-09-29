Данія мобілізувала сотні резервістів через інциденти з дронами, - ЗМІ

У неділю, 28 вересня, декілька сотень данських резервістів отримали розпорядження про мобілізацію.

Про це 29 вересня повідомив місцевий телеканал TV2 з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією TV2, в розпорядженні, яке отримали резервісти, прямо вказується на ситуацію з дронами в повітряному просторі Данії.

Джерела кажуть, що наказ отримали "кілька сотень" солдатів, а їхня мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".

Радник із питань безпеки, колишній головний аналітик розвідувальної служби Збройних сил Данії Якоб Каарсбо заявив, що незалежно від масштабів, такі термінові заклики є дуже незвичними.

"Це свідчить про те, що ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації. Тому ми і бачимо ці виняткові заходи. Я не пригадаю, щоб я чув про щось подібне раніше",- сказав він.

TV2 додає, що офіційних даних про кількість резервістів, якими наразі володіє армія Данії, немає, але у 2013 році Головна організація резервістів Данії оцінила їхню кількість у 3 тисячі осіб.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

