Глава МВФ Георгієва прибула із візитом до Києва, - Reuters

Глава МВФ Георгієва прибула із візитом до Києва: вперше з 2023 року

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці у четвер

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними видання, очікується низка переговорів на високому рівні.

Один зі співрозмовників розповів, що Георгієва зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єркою Свириденко, главою НБУ Андрієм Пишним, а також із керівниками підприємств.

Деталі візиту Георгієвої до України ретельно трималися в таємниці з міркувань безпеки.

Востаннє глава МВФ відвідувала Україну в лютому 2023 року.

Читайте також: Глава МЗС Норвегії Ейде прибув до Києва: Обговорюватимуть співпрацю та мирні зусилля

Що передувало?

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої угоди щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 млрд доларів у листопаді, яка залежить від кількох дій, зокрема ухваленню бюджету та підтримку гарантій фінансування донорів.

Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу, і очікують розгляду питання радою директорів протягом кількох тижнів.

Reuters пише, що схвалення фінансування є критично важливим, оскільки воно розблокує додаткові зовнішні інвестиції, необхідні для подолання фінансового дефіциту України, який, за оцінками МВФ, становить близько 136,5 млрд доларів на період до 2029 року.

Також читайте: Зеленський обговорив використання заморожених російських активів для України з головою МВФ

Ведите протоколы переговоров, что бы были доказательства на будущем суде.
15.01.2026 09:33
Думав меркельша, її колір на фото
15.01.2026 09:40
Ну це правильно, нє фіг українцям знати про кредити які вони будуть віддаати, та ще й з %%.
15.01.2026 09:47
За подільників Ze-Буратіно та дЕрьмака-Алі-Баби Міндіча- Х...індіча з Цукерманом- ******** буле запитувати чи ні?
15.01.2026 09:54
Напевно, буде згадана схильність-тяга, вміння, і технологічність влади розкрадати все навколо себе, а сам процес -логістику і вкрадене через ВР, як і безкарність узаконювати. А для чого ж тоді влада в Україні. Бідні воють, несуть жертовність, а "еліта" жирує.

Чи не нагадує це все дореволюційну ситуацію у Франції - еліта так відірвалася від народу, що «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
15.01.2026 10:21
Грошенят привезла
15.01.2026 10:42
читал западную бизнес литературу и где то было, что капиталисты подсаживают бедные страны на кредиты, чтобы те никогда не могли выплатить долги и Запад постоянно стриг с них проценты - обогащаясь и накапливая у себя больше и больше капитала. И МВФ упоминается, как один из таких инструментов. Юлю и тех, кто начал брать эти кредиты нужно к смертной каре приговорить. Украина должна нахрен выйти из всего законодательства европейского и т.п. Которое запрещает смертную кару для тех, кто нанес колоссальный ущерб государству. И там еще говорят, что это по европейскому законодательству в Украине приняли УК, что за коррупцию в Украине никого не сажают и все коррупционеры откупаются и выходят под заставу. Это поощрение коррупции, а Украине наоборот нужно не поощрять ее, а сажать на пожизненный срок - тех во власти, кто занимается коррупцией. Потому что если произошла коррупция, то это не просто коррупция, а это ущерб государству в неправильно принятых законах и что ломает всю систему в государстве и она ухудшается. К примеру то, что Украина банкрот и бандиты при помощи коррупционной власти - отжали все имущество Украины и Украинского народа в частную собственность. По схеме - власть банкротит к примеру промышленность или говорит добыча ресурса не рентабельна или т.п. Делая это искусственно не вкладывая туда денег и что оно приходит в негодность и банкротится и дальше по схеме они отдают это под приватизацию в частную собственность в управление бандитов типа Ахметова татарстанского урода или еврейской мафии и при них вдруг оно становится доходным, но деньги уже идут не Украине и Украинскому народу в казну и на распределение на Украинский народ, а идут на замки Ахметова во Франции за 200 миллионов долларов и дома в Лондоне и на райскую жизнь для тех, кто заслуживает за эти схемы смертной кары ибо это нанесение урона Украине в капиталистическом плане и что приводит к ослаблению страны и приводит к нападению России на ослабленную страну, которая не может финансировать достойно свою оборону, то бишь это урон нац безопасности. Одно зло переходит по алгоритму в другое, что приводит по цепочке к нищите в стране и войне и жертва бесчисленным и страданиям всего народа. Потому нужно прировнять коррупцию во власти и неправильные законы и весь алгоритм дальше к самому большому преступлению именно против государства и государственности и коррупция во власти - это гос измена, что есть самое большое преступление против Украины и за которое должна быть смертная кара и конфискация всего у изменников и их семей и всюду куда еще уплыл капитал - все схемы отмывания денег и все прировнять к финансовым преступлениям против Украины. Нужно ввести максимально строгие законы для власти иначе они уничтожат и тут будет пустошь и люди уедут или умрут в муках. Вся страна понимает эти очевидные вещи. И народу нужно действовать и любыми путями добиваться - через запад или в сетях или митингах или на выборах требовать от кандидатов, что за них проголосуют только, если будет принято в уголовном кодексе, чтобы были приняты за коррупцию самые жесткие меры и отменялись все законы, которые были проголосованы при участии коррупционеров и пере голосовалось без них и по этим законам - все, что нажили бандиты и олигархи - вернется в гос имущество, потому что они нажили это незаконным путем ибо законы принятые коррупционным путем - это нарушения закона. И всех бандитов за незаконные действия - карать самыми строгими мерами ибо подкуп - власти - это приравнивается к работе против государства - то бишь это гос измена государству Украина.
15.01.2026 11:08
Кредиты МВФ и Всемирного банка часто выдаются с условиями: сокращение социальных расходов, приватизация, дерегуляция, открытие рынков капитала. В слабых институционально странах это может приводить к: распродаже активов по заниженной цене, усилению олигархий, росту неравенства, зависимости от внешнего финансирования. Это не только приводит к тому, что кредитуемая страна должна постоянно отдавать кредиты и быть в долговой яме и обогащать кредиторов, а и к тому, что они еще и законы в этой стране принимают и могут разграблять имущество государства по заниженной цене и выжимать соки из народа налогами и могут принимать любые законы в государстве нарушая суверенитет. Украина = ребенок, который оказался в мире хищников хитрых и кровожадных. И чтобы выжить - ребенку нужно повзрослеть уже. Или хищники растерзают ребенка.
15.01.2026 11:20
Після Києва на мацкву?
15.01.2026 12:20
 
 