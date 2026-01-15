Глава МВФ Георгієва прибула із візитом до Києва, - Reuters
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці у четвер
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними видання, очікується низка переговорів на високому рівні.
Один зі співрозмовників розповів, що Георгієва зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єркою Свириденко, главою НБУ Андрієм Пишним, а також із керівниками підприємств.
Деталі візиту Георгієвої до України ретельно трималися в таємниці з міркувань безпеки.
Востаннє глава МВФ відвідувала Україну в лютому 2023 року.
Що передувало?
У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої угоди щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 млрд доларів у листопаді, яка залежить від кількох дій, зокрема ухваленню бюджету та підтримку гарантій фінансування донорів.
Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу, і очікують розгляду питання радою директорів протягом кількох тижнів.
Reuters пише, що схвалення фінансування є критично важливим, оскільки воно розблокує додаткові зовнішні інвестиції, необхідні для подолання фінансового дефіциту України, який, за оцінками МВФ, становить близько 136,5 млрд доларів на період до 2029 року.
Ну це правильно, нє фіг українцям знати про кредити які вони будуть віддаати, та ще й з %%.
Чи не нагадує це все дореволюційну ситуацію у Франції - еліта так відірвалася від народу, що «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»