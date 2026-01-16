РУС
Штаб по ликвидации последствий ЧС в энергетике: изменение правил комендантского часа, ограничение рекламного освещения, работа пунктов несокрушимости и обогрева

Шмыгаль о заседании Штаба по ликвидации ЧС в энергетике

Состоялось второе заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к работе присоединились представители Минэнерго, Минвосстановления, МВД, ГСЧС, города Киева и Киевской области, а также представители ключевых энергетических компаний.

О чем шла речь?

Во время заседания обсудили ход выполнения решений правительства и протокольных поручений.

"Как руководитель работ по ликвидации последствий в энергосистемах подчеркнул: все решения должны быть реализованы максимально быстро. Поставил конкретные задачи руководителям Киева и Киевской области по координации на местах", - отметил министр.

Отдельно Шмыгаль дал задание провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы были оперативно приняты необходимые дополнительные решения.

В фокусе:

  • изменение правил передвижения граждан в комендантский час (все должны получить возможность беспрепятственно добраться до пункта несокрушимости),
  • ограничение лишнего рекламного освещения и подсветки,
  • работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Что планируется?

  • Шмыгаль отметил, что было проинформировано о наработках за последние сутки. Сопредседатель штаба, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки.
  • Вместе с представителями энергетических компаний обсудили, как усилить координацию работ. В частности, возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах.
  • Также прорабатывается вопрос упрощения подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.
  • Кроме того, заслушали актуальную информацию энергетиков о состоянии сетей, восстановительных работах и первоочередных потребностях.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

