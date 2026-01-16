Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в енергетиці: зміна правил комендантської години, обмеження рекламного освітлення, робота пунктів незламності

Відбулося друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС, міста Києва та Київської області, а також представники ключових енергетичних компаній.

Про що йшлося?

Під час засідання обговорили хід виконання рішень Уряду та протокольних доручень.



"Як керівник робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах наголосив: усі рішення мають бути реалізовані максимально швидко. Поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях", - зазначив міністр.

Також читайте: Режим надзвичайної ситуації в енергетиці: Шмигаль окреслив головні завдання

Окремо Шмигаль дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення.

У фокусі:

зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно),

обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки,

робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву.

Також читайте: Кулеба: Україна формує Національний резерв енергетичного обладнання



Що планується?

Шмигаль зазначив, що було поінформовано про напрацювання за останню добу. Співголова штабу, Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.

Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках.

Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

Крім того, заслухали актуальну інформацію енергетиків щодо стану мереж, відновлювальних робіт і першочергових потреб.

Також читайте: Створено штаб з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва: працюватиме цілодобово

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.