УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13872 відвідувача онлайн
Новини Підтримка енергетики України
1 659 16

Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в енергетиці: зміна правил комендантської години, обмеження рекламного освітлення, робота пунктів незламності

Шмигаль про засідання Штабу з ліквідації НС в енергетиці

Відбулося друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, до роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС, міста Києва та Київської області, а також представники ключових енергетичних компаній.

Про що йшлося?

Під час засідання обговорили хід виконання рішень Уряду та протокольних доручень.

"Як керівник робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах наголосив: усі рішення мають бути реалізовані максимально швидко. Поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях", - зазначив міністр.

Окремо Шмигаль дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення.

У фокусі:

  • зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно),
  • обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки,
  • робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву.

Що планується?

  • Шмигаль зазначив, що було поінформовано про напрацювання за останню добу. Співголова штабу, Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.
  • Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках.
  • Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.
  • Крім того, заслухали актуальну інформацію енергетиків щодо стану мереж, відновлювальних робіт і першочергових потреб.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Автор: 

Київ Київська область енергетика Шмигаль Денис
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Пункти незламності . Дурнішої назви годі було і придумати
показати весь коментар
16.01.2026 10:28 Відповісти
+8
А, хто ж, ****, довів енергетику України до такого стану?
Зелений дегенерат мародер, ахметовський холуй шмигаль, особисто!
Зате, зараз буде срати на голови посполитим про переможну імітацію бурхливої діяльності, з ліквідації наслідків!
показати весь коментар
16.01.2026 10:28 Відповісти
+7
Це велика незламність і потужність!
показати весь коментар
16.01.2026 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2026 10:28 Відповісти
А найем в цей час глузує з того що нову винуваті ухилянти! (Той що масі) , а про братика свого лису потвору не хоче сказати?
показати весь коментар
16.01.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 10:28 Відповісти
Це спеціально для зе виборців придумали, щоб потужньо їх там бусифікували на фронт, два в одному.
показати весь коментар
16.01.2026 10:32 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 10:31 Відповісти
Перефразую:
- Ткаченко!!!! Де ППО?????
показати весь коментар
16.01.2026 10:36 Відповісти
Ткаченко?
Зелений утирок, хач мамедов!!!
показати весь коментар
16.01.2026 10:48 Відповісти
Так то його обоі'язки.
показати весь коментар
16.01.2026 10:54 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/2012077294442201237
Урра!!! Патужний сцарь, який розікрав 3 млрд € на захист енергетики, дозволив нам не замерзати насмерть в своїх домівках, а ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ і грітись в його пунктах незламності! Який щедрий дарунок ... Епоха Зе увійде в історію як період деградації української нації
показати весь коментар
16.01.2026 10:39 Відповісти
Епоха зе це кінець України як держави.
показати весь коментар
16.01.2026 11:16 Відповісти
А ліквідації схем грабунку грошей виделених на захист енерго обьєктів не входе в перелік ?
показати весь коментар
16.01.2026 10:46 Відповісти
Для кращого зігріву треба повісити портрет потужного і пса страпона
показати весь коментар
16.01.2026 11:26 Відповісти
Львівщина 4 години світло вдень,вночі зовсім нема.Дякую шмигалю і іншим ze під@р@сам.
показати весь коментар
16.01.2026 12:04 Відповісти
15 годин без електрики Ів фран.обл
показати весь коментар
16.01.2026 12:10 Відповісти
більше штабів богу штабів і вже випускайте пуштуна
показати весь коментар
16.01.2026 13:24 Відповісти
 
 