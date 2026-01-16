Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в енергетиці: зміна правил комендантської години, обмеження рекламного освітлення, робота пунктів незламності
Відбулося друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС, міста Києва та Київської області, а також представники ключових енергетичних компаній.
Про що йшлося?
Під час засідання обговорили хід виконання рішень Уряду та протокольних доручень.
"Як керівник робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах наголосив: усі рішення мають бути реалізовані максимально швидко. Поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях", - зазначив міністр.
Окремо Шмигаль дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення.
У фокусі:
- зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно),
- обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки,
- робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву.
Що планується?
- Шмигаль зазначив, що було поінформовано про напрацювання за останню добу. Співголова штабу, Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.
- Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках.
- Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.
- Крім того, заслухали актуальну інформацію енергетиків щодо стану мереж, відновлювальних робіт і першочергових потреб.
Що передувало?
Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.
15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.
- Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
- Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".
Pandamonium @RudijLis
Урра!!! Патужний сцарь, який розікрав 3 млрд € на захист енергетики, дозволив нам не замерзати насмерть в своїх домівках, а ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ і грітись в його пунктах незламності! Який щедрий дарунок ... Епоха Зе увійде в історію як період деградації української нації