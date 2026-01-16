Режим надзвичайної ситуації в енергетиці: Шмигаль окреслив головні завдання

У зв’язку із масованими атаками російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації, що необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків", - зазначив він.

Головні завдання

Шмигаль також назвав низку завдань, визначених спільно на Уряді.

Передусім посилюємо роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.

Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі.

Також читайте: Відновлення, стійкість, модернізація: Шмигаль розповів про ключові пріоритети на посаді міністра енергетики

Рекомендуємо НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.

Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.

Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз" повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Також читайте: В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський

"Наше завдання — скоординована й ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема, у місті Києві", - наголосив міністр енергетики.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".

Також читайте: Створено штаб з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва: працюватиме цілодобово