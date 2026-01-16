Цензор.НЕТ
Новини
Режим надзвичайної ситуації в енергетиці: Шмигаль окреслив головні завдання

Шмигаль про НС в енергетиці

У зв’язку із масованими атаками російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації, що необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків", - зазначив він.

Головні завдання

Шмигаль також назвав низку завдань, визначених спільно на Уряді.

  • Передусім посилюємо роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
  • Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі.

  • Рекомендуємо НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.
  • Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
  • Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз" повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

"Наше завдання — скоординована й ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема, у місті Києві", - наголосив міністр енергетики.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

енергетика надзвичайний стан Шмигаль Денис
Терміново підвищуйте тарифи на електрику, бо нарід мало споживає через відключення й Ахмєткє на нову яхту не вистачить
16.01.2026 08:57 Відповісти
а хто був прем''єром зовсім недавно, чого так не робив))))
16.01.2026 09:09 Відповісти
Сам у статусі прем'єр мін'єстра все просрав
А тепер балаканиною хоче все рятувати.
16.01.2026 09:11 Відповісти
Терміново підвищуйте тарифи на електрику, бо нарід мало споживає через відключення й Ахмєткє на нову яхту не вистачить
16.01.2026 08:57
показати весь коментар
16.01.2026 08:57 Відповісти
Шмигаль краще ти б тихо робив ніж голосно пи.з.дів.
16.01.2026 09:00 Відповісти
Чому не має такого розпорядження для Одеси та області ?
Блекаут на Одещині визнали Надзвичайною ситуацією державного рівня (17.12.2025)
16.01.2026 09:01 Відповісти
а хто був прем''єром зовсім недавно, чого так не робив))))
16.01.2026 09:09
показати весь коментар
16.01.2026 09:09 Відповісти
Тому що експерт з балаканини.
Щось правильне робити, це не його сильна сторона
16.01.2026 09:25 Відповісти
ніт, Шми-Галя дуже далекоглядний експерт-з-усього.🍆🍆🍆
наприклад,
1) він одразу спрогнозував своє звільнення з МінОборони (і нічого там не робив😇)
2) він зараз організує Енерго-Рамштайн (і влітку, коли буде жара, українціям буде чим заживити кондеціонери😍)

PS і як Галю (до сосни косами) Шми-Галю не прив'яжеш
16.01.2026 11:21 Відповісти
Сам у статусі прем'єр мін'єстра все просрав
А тепер балаканиною хоче все рятувати.
показати весь коментар
16.01.2026 09:11 Відповісти
Цей ЗЕбандит з "міндічами" вже все узгодив і "двушку" на маацкву відправив так що ЛОХторату пригоуватись до підняття цін на електрику!
16.01.2026 09:27 Відповісти
Ось чому у нас все погано з енергетикою, у нас не було штабу.
16.01.2026 09:38 Відповісти
Ага. Як тільки з'явився штаб і штабні, так зразу безперервне відключення 'покращилося' з 18 до 24 год. З почином вас! Не знаю, куди і як вночі, в темряві діставатися. Вчора ввечері проходила повз наше укриття в будинку. Там було темно як і скрізь. А винуваті звісно Кличко і Порошенко.
16.01.2026 09:52 Відповісти
Шот несёшь,"обозначил"
16.01.2026 09:57 Відповісти
А хтож довів енергетику України жо такого стану?
Зелений дегенерат ахметовський холуй шмигаль, особисто!!!
16.01.2026 10:24 Відповісти
Ну фсьо, кінець епохи тьми...тепер потужно запрацюємо. Буковель...ну і фсьо такоє
Вот теперь заживём, ************ всех обогреет при свете.
Ну первое что они умеют это поднят тарифы как печатали деньги, на большее рассчитывать не стоит!!😮‍💨😏🙄😵‍💫
16.01.2026 12:58 Відповісти
Гуманітарки мало ,вирішив Міндича переплюнуть. Ворюги.
16.01.2026 14:15 Відповісти
 
 