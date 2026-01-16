Режим чрезвычайной ситуации в энергетике: Шмыгаль обозначил главные задачи
В связи с массированными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации, что необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и громадах.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"На меня как на первого вице-премьер-министра - министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий", - отметил он.
Главные задачи
Шмыгаль также назвал ряд задач, определенных совместно на заседании правительства
- Прежде всего усиливаем работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.
- Изменяем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью.
- Рекомендуем НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий — 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.
- Перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.
- Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.
"Наша задача — скоординированная и эффективная работа для скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме, в частности, в городе Киеве", - подчеркнул министр энергетики.
Что предшествовало?
Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.
15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.
- Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
Щось правильне робити, це не його сильна сторона
А тепер балаканиною хоче все рятувати.