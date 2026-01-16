РУС
Режим чрезвычайной ситуации в энергетике: Шмыгаль обозначил главные задачи

Шмыгаль о ЧС в энергетике

В связи с массированными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации, что необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и громадах.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

"На меня как на первого вице-премьер-министра - министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий", - отметил он.

Главные задачи

Шмыгаль также назвал ряд задач, определенных совместно на заседании правительства

  • Прежде всего усиливаем работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.
  • Изменяем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью.

  • Рекомендуем НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий — 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.
  • Перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.
  • Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

"Наша задача — скоординированная и эффективная работа для скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме, в частности, в городе Киеве", - подчеркнул министр энергетики.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Автор: 

энергетика (3059) чрезвычайное положение (207) Шмыгаль Денис (2959)
Топ комментарии
+11
Терміново підвищуйте тарифи на електрику, бо нарід мало споживає через відключення й Ахмєткє на нову яхту не вистачить
16.01.2026 08:57
+6
а хто був прем''єром зовсім недавно, чого так не робив))))
16.01.2026 09:09
+6
Сам у статусі прем'єр мін'єстра все просрав
А тепер балаканиною хоче все рятувати.
16.01.2026 09:11
Шмигаль краще ти б тихо робив ніж голосно пи.з.дів.
16.01.2026 09:00
Чому не має такого розпорядження для Одеси та області ?
Блекаут на Одещині визнали Надзвичайною ситуацією державного рівня (17.12.2025)
16.01.2026 09:01
Тому що експерт з балаканини.
Щось правильне робити, це не його сильна сторона
16.01.2026 09:25
Цей ЗЕбандит з "міндічами" вже все узгодив і "двушку" на маацкву відправив так що ЛОХторату пригоуватись до підняття цін на електрику!
16.01.2026 09:27
Ось чому у нас все погано з енергетикою, у нас не було штабу.
16.01.2026 09:38
Ага. Як тільки з'явився штаб і штабні, так зразу безперервне відключення 'покращилося' з 18 до 24 год. З почином вас! Не знаю, куди і як вночі, в темряві діставатися. Вчора ввечері проходила повз наше укриття в будинку. Там було темно як і скрізь. А винуваті звісно Кличко і Порошенко.
16.01.2026 09:52
Шот несёшь,"обозначил"
16.01.2026 09:57
 
 