Восстановление, устойчивость, модернизация: Шмыгаль рассказал о ключевых приоритетах на посту министра энергетики

Шмыгаль о приоритетах на посту министра энергетики

Денис Шмыгаль, которого сегодня назначили первым вице-премьером - министром энергетики Украины, рассказал о своих трех ключевых приоритетах на этой должности.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ключевая задача на должности

"Четвертую зиму Украина ведет изнурительную битву за свет и тепло. Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Для меня особая ответственность возглавить Министерство энергетики Украины и принять полномочия первого вице-премьер-министра", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что его ключевая задача на посту - как можно быстрее пройти острую фазу энергетического кризиса.

Решения должны приниматься в ускоренном темпе. Необходимо усилить координацию всех ответственных. Составить единый план действий для всех. Ускорить распределение дефицитных ресурсов", - подчеркнул он.

Три ключевых приоритета

Также Шмыгаль назвал три ключевых приоритета на посту министра.

  • Восстановление

Восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей. Формирование резерва мощностей и оборудования.

Необходимо создать на прифронтовых территориях так называемые "энергетические батальоны", укомплектованные специалистами, обеспеченные техникой и надежной защитой.

Введение доплат энергетикам и ремонтным бригадам.

Восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ.

Можем привлекать больше энергетической помощи и финансирования.

Будем помогать тем городам и общинам, которые сами не способны выполнить эти задачи.

  • Устойчивость

Расширение проекта по установке РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий.

Продолжение строительства защиты для энергетических объектов.

Развитие децентрализованной генерации.

  • Модернизация

Разработка новых месторождений. Инвестиции. Государственно-частное партнерство.

Запуск цифрового приложения "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи.

Необходимо завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство.

Модернизация линий электропередач на границе с ЕС, увеличение трансформаторной мощности, строительство новых интерконнекторов.

Он подчеркнул, что ситуация сложная, но система работает.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+11
просте, я б навість сказав банальне, питання: а хто, *****, обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 по липень 2025?
може хтось інший, хто не знав, що треба впроваджувати "відновлення, стійкість, модернізацію"?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:37 Ответить
+8
Підстилка зелена.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:28 Ответить
+7
Передоз від стійких і потужних заяв.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підстилка зелена.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:28 Ответить
Крала і брехала, краде і бреше, і буде далі з особами з Урядового кварталу, тиМошенниця красти і брехати!! Вішати треба цих істот, щоб не повернувся втретє, КРИВАВИЙ ПРИВІД ригоАНАЛЬНИХ **********, в Україну!! А тепер, до неї ще приєднався і шмигаль з федоровим …
Армія! Мова! Віра!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:46 Ответить
пісец енергетики
показать весь комментарий
14.01.2026 15:30 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 15:30 Ответить
шо в тебе з очима ?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:33 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 15:35 Ответить
Передоз від стійких і потужних заяв.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:37 Ответить
це тільки в наріків закативаются очі
показать весь комментарий
14.01.2026 15:34 Ответить
ваші знання людської міміки "вражають", підведені очі символізують чималий спектр емоцій та почуттів.
ваша обмеженість є або природною або заангажованою.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:39 Ответить
це передоз
показать весь комментарий
14.01.2026 15:44 Ответить
Ахметову Татарстанскому уроду всю энергетику передал, чтобы он с народа деньги стриг.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:36 Ответить
просте, я б навість сказав банальне, питання: а хто, *****, обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 по липень 2025?
може хтось інший, хто не знав, що треба впроваджувати "відновлення, стійкість, модернізацію"?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:37 Ответить
Універсальний міністр
показать весь комментарий
14.01.2026 15:38 Ответить
Потужність, незламність, двушку на мяскву
показать весь комментарий
14.01.2026 15:39 Ответить
Складно дзвоне дурілка картонна.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:39 Ответить
Да буде світло !!!.)
показать весь комментарий
14.01.2026 15:40 Ответить
+ потужність, зелена патужність...
показать весь комментарий
14.01.2026 15:45 Ответить
Давай Дєніска, скоро міністром культури будеш
показать весь комментарий
14.01.2026 15:48 Ответить
Забув додати: цифрова мобілізація і потужня трьохрівнева модернізація
показать весь комментарий
14.01.2026 15:53 Ответить
А як же "двушечку на мацкву"?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:55 Ответить
Яка саме, груднева, чи ви вже за січень питаєте?
показать весь комментарий
14.01.2026 16:08 Ответить
Але які гарні гасла, сльозу вишибає
показать весь комментарий
14.01.2026 15:57 Ответить
Якби шмигаль був міністром енергетики з 2020 по 2025 роки, а не прем'єр-міністром, то вже все б в енергетиці давно б було відновлене, стійке та модернізоване. Такі пироги із сиром малята. Дайте йому 5 років!
показать весь комментарий
14.01.2026 16:07 Ответить
Ще забув додати про потужність
показать весь комментарий
14.01.2026 16:22 Ответить
 
 