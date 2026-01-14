Восстановление, устойчивость, модернизация: Шмыгаль рассказал о ключевых приоритетах на посту министра энергетики

Денис Шмыгаль, которого сегодня назначили первым вице-премьером - министром энергетики Украины, рассказал о своих трех ключевых приоритетах на этой должности.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ключевая задача на должности

"Четвертую зиму Украина ведет изнурительную битву за свет и тепло. Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Для меня особая ответственность возглавить Министерство энергетики Украины и принять полномочия первого вице-премьер-министра", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Шмыгаль отметил, что его ключевая задача на посту - как можно быстрее пройти острую фазу энергетического кризиса.

Решения должны приниматься в ускоренном темпе. Необходимо усилить координацию всех ответственных. Составить единый план действий для всех. Ускорить распределение дефицитных ресурсов", - подчеркнул он.

Три ключевых приоритета

Также Шмыгаль назвал три ключевых приоритета на посту министра.

Восстановление

Восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей. Формирование резерва мощностей и оборудования.

Необходимо создать на прифронтовых территориях так называемые "энергетические батальоны", укомплектованные специалистами, обеспеченные техникой и надежной защитой.

Введение доплат энергетикам и ремонтным бригадам.

Смотрите также: Шмыгаль об энергокризисе: Харьков был готов, Киев — нет. ВИДЕО

Восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ.

Можем привлекать больше энергетической помощи и финансирования.

Будем помогать тем городам и общинам, которые сами не способны выполнить эти задачи.

Устойчивость

Расширение проекта по установке РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий.

Продолжение строительства защиты для энергетических объектов.

Развитие децентрализованной генерации.

Читайте также: Минэнерго предупредило о массовой рассылке фейковых писем от имени ведомства

Модернизация

Разработка новых месторождений. Инвестиции. Государственно-частное партнерство.

Запуск цифрового приложения "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи.

Необходимо завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство.

Модернизация линий электропередач на границе с ЕС, увеличение трансформаторной мощности, строительство новых интерконнекторов.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме сложная, тяжелее всего в столичном регионе, - Минэнерго

Он подчеркнул, что ситуация сложная, но система работает.

Что предшествовало?