Восстановление, устойчивость, модернизация: Шмыгаль рассказал о ключевых приоритетах на посту министра энергетики
Денис Шмыгаль, которого сегодня назначили первым вице-премьером - министром энергетики Украины, рассказал о своих трех ключевых приоритетах на этой должности.
Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ключевая задача на должности
"Четвертую зиму Украина ведет изнурительную битву за свет и тепло. Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу.
Для меня особая ответственность возглавить Министерство энергетики Украины и принять полномочия первого вице-премьер-министра", - говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что его ключевая задача на посту - как можно быстрее пройти острую фазу энергетического кризиса.
Решения должны приниматься в ускоренном темпе. Необходимо усилить координацию всех ответственных. Составить единый план действий для всех. Ускорить распределение дефицитных ресурсов", - подчеркнул он.
Три ключевых приоритета
Также Шмыгаль назвал три ключевых приоритета на посту министра.
- Восстановление
Восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей. Формирование резерва мощностей и оборудования.
Необходимо создать на прифронтовых территориях так называемые "энергетические батальоны", укомплектованные специалистами, обеспеченные техникой и надежной защитой.
Введение доплат энергетикам и ремонтным бригадам.
Восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ.
Можем привлекать больше энергетической помощи и финансирования.
Будем помогать тем городам и общинам, которые сами не способны выполнить эти задачи.
- Устойчивость
Расширение проекта по установке РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий.
Продолжение строительства защиты для энергетических объектов.
Развитие децентрализованной генерации.
- Модернизация
Разработка новых месторождений. Инвестиции. Государственно-частное партнерство.
Запуск цифрового приложения "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи.
Необходимо завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство.
Модернизация линий электропередач на границе с ЕС, увеличение трансформаторной мощности, строительство новых интерконнекторов.
Он подчеркнул, что ситуация сложная, но система работает.
Что предшествовало?
- 13 января Верховной Раде не хватило голосов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.
- 14 января Верховная Рада Украины со второй попыткиназначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
