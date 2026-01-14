Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 248 нардепов.
Что предшествовало?
13 января Верховной Раде не хватило голосов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.
Известно, что 14 января Рада назначила министром обороны Михаила Федорова.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
- 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.
прем'єр всіх прим'єрів.
запамʼятайте етот пост @
А Шмигаль ніде не тоне, як одна загальновідома субстанція.
За ніч вмовили депутатів?!...
Нехай беруть приклад з Галущенка (теж досі незапідозрений чомусь).
Від перепоя, чи як?
Сирійці, з таким покидьками продажними, провели наочну і дієву роботу, без так званних «портновських», лише з допомогою одної вірьовки!!
...призначення профі з досвідом і відповідними компетенціями Федорова і Шмигаля вдалі, адже вони справу роблять, а не політіканствують.