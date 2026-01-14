РУС
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины

Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины.

Решение поддержали 248 нардепов.

Что предшествовало?

13 января Верховной Раде не хватило голосов для назначения Дениса Шмыгаля новым министром энергетики.

Известно, что 14 января Рада назначила министром обороны Михаила Федорова.

Читайте: Если бы не существовали "схемы Миндича" и "двушечки" шли не на Москву, у Украины была бы защита энергетики, - Сюмар

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

  • 13 января Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Читайте также: Ситуация в энергосистеме сложная, тяжелее всего в столичном регионе, - Минэнерго

ВР (29537) назначение (2224) Шмыгаль Денис (2954) Минэнерго (508)
Топ комментарии
+7
На скільки ж шмигаль оп зручний.
14.01.2026 14:15 Ответить
+4
Міністром чого ще призначать Шмигаля наступного разу? Цирк...
14.01.2026 14:19 Ответить
+3
Наче його тримають зав'язаним в якійсь коморі і насильно призначають міністром.
14.01.2026 14:16 Ответить
На скільки ж шмигаль оп зручний.
14.01.2026 14:15 Ответить
Наче його тримають зав'язаним в якійсь коморі і насильно призначають міністром.
14.01.2026 14:16 Ответить
він сильно упирався?
14.01.2026 14:16 Ответить
так не далеко до книги рекордів Гіннеса.
прем'єр всіх прим'єрів.
14.01.2026 14:18 Ответить
Шило на мило поміняли
14.01.2026 14:19 Ответить
Міністром чого ще призначать Шмигаля наступного разу? Цирк...
14.01.2026 14:19 Ответить
Міністром відбудови звісно.
запамʼятайте етот пост @
14.01.2026 14:21 Ответить
Вже був у нас один "очільник мін'єду" (доречі, де ця паскуда?), дуже корисним виявився...
А Шмигаль ніде не тоне, як одна загальновідома субстанція.
14.01.2026 14:24 Ответить
НАБУ лягла під Зе!...
За ніч вмовили депутатів?!...
14.01.2026 14:20 Ответить
Якщо у кота - 9 життів, то у Шмигаля 9 посад в Кабміні
14.01.2026 14:20 Ответить
І ще питання - до якого "лісу" вже пішов Умєров? До американського?
14.01.2026 14:20 Ответить
Так його ж начебто замість Мадури призначили....де він ще не був?
14.01.2026 14:20 Ответить
В КабМін треба кроваті купить. На коліщатках. Буде легше перестаноки робить...
14.01.2026 14:24 Ответить
Та вже одне ліжко на всіх замовити, чого церемонитися?
Нехай беруть приклад з Галущенка (теж досі незапідозрений чомусь).
14.01.2026 14:27 Ответить
Шмигаль коли був прем'єром закривав очі на мародерство друзів Зеленського .А Міндіча з Цукерманом призначать його замами ?
14.01.2026 14:27 Ответить
Помер 52-річний нардеп зі списку слуг уродів та сценарист «Кварталу-95 Олександр Кабанов, стало відомо 14 хвилин тому

Від перепоя, чи як?
14.01.2026 14:29 Ответить
випусник московської медакадемії та сценарист кварталу - усе шо тре знати за усопшого
14.01.2026 14:34 Ответить
Черговий приклад ПРОДАЖНОСТІ отих проголосувавших НЕ народних депутатів ВРУ, «без канавертів з грошима» від єрмака+КабМіндічів, за свою проституцію голосами, на очах і під контролем, у стефанчуків-корнієнка-аброхамія-тиМошенниці та непокараних, у 2014-16 роках, ригоАНАЛЬНИХ ********** у ВРУ!!!
Сирійці, з таким покидьками продажними, провели наочну і дієву роботу, без так званних «портновських», лише з допомогою одної вірьовки!!
14.01.2026 14:31 Ответить
...не зрозуміло, що змінило думку депів за ніч? Чи ними хтось крутить, як циган сонцем?
...призначення профі з досвідом і відповідними компетенціями Федорова і Шмигаля вдалі, адже вони справу роблять, а не політіканствують.
14.01.2026 14:50 Ответить
Ізраильским паспортом вже обзавівся?.
14.01.2026 14:51 Ответить
 
 