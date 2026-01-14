РУС
Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование

"За" - 277 нардепов.

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

Топ комментарии
+4
а можна українця призначити міністром оборони?
14.01.2026 12:44 Ответить
14.01.2026 12:44 Ответить
+1
Скільки хабарників не затримуй, а они все одно перемогають
14.01.2026 12:47 Ответить
14.01.2026 12:47 Ответить
+1
Можна, але при новій владі
14.01.2026 12:48 Ответить
Можна, але при новій владі
а можна українця призначити міністром оборони?
14.01.2026 12:44 Ответить
14.01.2026 12:44 Ответить
Можна, але при новій владі
14.01.2026 12:48 Ответить
Можна, але при новій владі
ні....укри самі вибрали евреїв у владу - тому населення уже мінус 45% а буде мінус 90%
14.01.2026 12:51 Ответить
14.01.2026 12:51 Ответить
Це тобі в методиці фсбшникі написали.
14.01.2026 13:01 Ответить
Це тобі в методиці фсбшникі написали.
Скільки хабарників не затримуй, а они все одно перемогають
14.01.2026 12:47 Ответить
14.01.2026 12:47 Ответить
Тепер заживемо.
Коли шашлик і парад над руїнами могили крупського? Скільки трамп пообіцяв за карельські та уральські редкоземельні елементи в бюджет відбудови України?
14.01.2026 12:47 Ответить
14.01.2026 12:47 Ответить
То тепер BREN-2 можна в дії замовити?
14.01.2026 12:47 Ответить
То тепер BREN-2 можна в дії замовити?
Ось Так в літаку 🛩,,Україна"
Призначили пасажира 3 класу
на посаду Пілота..
Пікіруємо Далі...
14.01.2026 12:47 Ответить
14.01.2026 12:47 Ответить
Дрібного злодюжку призначили аж цілим міністром оборони, оце так кар'єрний зліт. Певно сподіваються, що він вже добре навчився тихесенько пиляти гроші і буде вірно служити своїм хазяям.
14.01.2026 12:47 Ответить
14.01.2026 12:47 Ответить
І який він має досвід увійськових справах?
14.01.2026 12:50 Ответить
14.01.2026 12:50 Ответить
Головне щоб він в "яйцях" мав досвід!
14.01.2026 12:52 Ответить
Головне щоб він в "яйцях" мав досвід!
В яйцях по 17 гривень за штуку?
Так такий міністр оборони вже був!
14.01.2026 12:59 Ответить
14.01.2026 12:59 Ответить
Ну здібність до спекуляції у нього з шкільних років проявилась!
14.01.2026 13:05 Ответить
14.01.2026 13:05 Ответить
Ще запитай чи служив він у Армії...
14.01.2026 12:59 Ответить
Ще запитай чи служив він у Армії...
Це наврядчі.
14.01.2026 13:07 Ответить
Це наврядчі.
І що - яйця тепер будуть мабуть по 30 гривень за штуку для ЗСУ!
14.01.2026 12:50 Ответить
14.01.2026 12:50 Ответить
Пам'ятаю раніше казали шо то не так зрозуміли,шо то на кілограми яйця були.тепер будуть на метр
14.01.2026 12:54 Ответить
14.01.2026 12:54 Ответить
Нет, теперь яйца будут в Килобайтах мерять.
14.01.2026 12:58 Ответить
14.01.2026 12:58 Ответить
Головний куратор ботоферми ;ZE!диджитал;. Координував дописи ботів, займався зарплатнею та преміями.
Ну що я можу сказати?
Тепер точно дно.
14.01.2026 12:51 Ответить
14.01.2026 12:51 Ответить
Колись бачив його довге інтерв'ю в iнтернеті. Такий видатний ******** народжується один раз в 50 років.
14.01.2026 12:51 Ответить
14.01.2026 12:51 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 12:52 Ответить
Це якийсь страшний сон.
Солдати воюють вже більше ніж в другі світові СССР, хтось подумав про ротацію, навіть міністри не в змозі сидіти так довго.
14.01.2026 12:54 Ответить
14.01.2026 12:54 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 12:55 Ответить
А попередній де дівся?
14.01.2026 12:58 Ответить
А попередній де дівся?
Такого бардака у воюючих країнах ніколи не було, добре що не з дитячого садка, хоча різниця не дуже велика, що один, що дитина в армії не служили, но керувати готові. За військових образливо, вони стільки років служили що зайняти чергову посаду, а тут прийшов, побачив, ну і почав керувати. А як бути тим хто зараз на фронті, коли будуть знати що побратими гинуть за вказівкою цього творіння. Добре хоч головнокомандувач пройшов і має потужну військову освіту, яку отримав знімаючись у кіно
14.01.2026 12:59 Ответить
14.01.2026 12:59 Ответить
Оце "соціальний ліфт": із інтернет-шахрая в міністри оборони під час війни!
І бойові командири та герої війни тепер йому честь віддаватимуть?!
Хоча, питання риторичне.
Чим він за коміка гірший?...
14.01.2026 12:59 Ответить
14.01.2026 12:59 Ответить
Тепер армія буде потужно цифровізуватися
14.01.2026 13:00 Ответить
14.01.2026 13:00 Ответить

показать весь комментарий
14.01.2026 13:01 Ответить
На ху...лостані почали святкувати це призначення, а ще їхні військові радіють цьому. Вони отримали премії і нагороди всі причетні до цілого, как з їхньої сторони, так і нашої
показать весь комментарий
14.01.2026 13:05 Ответить
 
 