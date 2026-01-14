Рада призначила Федорова міністром оборони України
Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голосування
"За" - 277 нардепів.
Кадрові зміни
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
Мова ж тут про національність Федорова .
Данилов і умеров, можуть підтвердити з шиферами!!
Коли шашлик і парад над руїнами могили крупського? Скільки трамп пообіцяв за карельські та уральські редкоземельні елементи в бюджет відбудови України?
Призначили пасажира 3 класу
на посаду Пілота..
Пікіруємо Далі...
Так такий міністр оборони вже був!
Ну що я можу сказати?
Тепер точно дно.
Солдати воюють вже більше ніж в другі світові СССР, хтось подумав про ротацію, навіть міністри не в змозі сидіти так довго.
І бойові командири та герої війни тепер йому честь віддаватимуть?!
Хоча, питання риторичне.
Чим він за коміка гірший?...
гірше
