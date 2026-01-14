Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 248 нардепів.
Що передувало?
13 січня Верховній Раді не вистачило голосів для призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики.
Відомо, що 14 січня Рада призначила міністром оборони Михайла Федорова.
Кадрові зміни
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
- 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони.
прем'єр всіх прим'єрів.
запамʼятайте етот пост @
А Шмигаль ніде не тоне, як одна загальновідома субстанція.
За ніч вмовили депутатів?!...
Нехай беруть приклад з Галущенка (теж досі незапідозрений чомусь).
Від перепоя, чи як?
Сирійці, з таким покидьками продажними, провели наочну і дієву роботу, без так званних «портновських», лише з допомогою одної вірьовки!!
...призначення профі з досвідом і відповідними компетенціями Федорова і Шмигаля вдалі, адже вони справу роблять, а не політіканствують.
Взагалі, на мій суб'єктивний погляд, при Порошенко корупційна наволоч вимивалася з влади набагато швидше ніж при Зе, і це не логічно, бо бійня зараз набагато кривававіша. Тобто більше б "Шмигалів" у владі було - толку було б більше.
Шмигаль - новый министр энергетики. Я так понимаю, кроме Шмигаля все закончились, только этот бедолага кочует по министерствам, делает из говна конфеты. А, нет. Не делает.
Я уже как-то предлагала морскую свинку Мафусаила назначить везде. Толку примерно как от Шмигаля, но жрёт меньше. И милая
https://t.me/tanya_adams/10772
Суцільне скиглення
Чули щось про економічний комітет ВРУ? Побратим комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Впевнена, нічого.
Фoнд без керівництва вже півтора року, до цього туди успішно призначали Умєрова. Тепер буде Наталуха. Раніше у виконавчу владу втекла і дружина Наталухи, яка зараз обіймає посаду першої заступниці Міністра розвитку громад та територій України, Шкрум. Зручний статус.
❗️Обоє з орбіти олігарха Пінчука і демократичних студій пана Сороса (буквально, мають фото і пишаються).
Політичні рухи. Тепер Пінчук, який і так себе непогано почуває і який набув свого часу статки шляхом дерибану держмайна через свою дружину, дочку Кучми, може покращити доступ до Фонду держмайна крaїни у 2026.