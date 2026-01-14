Відновлення, стійкість, модернізація: Шмигаль розповів про ключові пріоритети на посаді міністра енергетики

Денис Шмигаль, якого сьогодні призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, розповів про свої три ключові пріоритети на цій посаді.

Ключове завдання на посаді

"Четверту зиму Україна веде виснажливу битву за світло і тепло. росія щодня атакує енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу.

Для мене особлива відповідальність очолити Міністерство енергетики України й узяти повноваження Першого віцепрем’єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що його ключове завдання на посаді - якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи.

Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів", - наголосив він.

Три ключові пріоритети

Також Шмигаль назвав три ключові пріоритети на посаді міністра.

Відновлення

Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.

Необхідно створити на прифронтових територіях так звані "енергетичні батальйони", укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.

Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.

Також дивіться: Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО

Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.

Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування.

Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання.

Стійкість

Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.

Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.

Розбудова децентралізованої генерації.

Також читайте: Міненерго попередило про масову розсилку фейкових листів від імені відомства

Модернізація

Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.

Запуск цифрового додатку "Єдина платіжка" для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.

Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору.

Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.

Також читайте: Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго

Він наголосив, що ситуація складна, але система працює.

Що передувало?