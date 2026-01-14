Відновлення, стійкість, модернізація: Шмигаль розповів про ключові пріоритети на посаді міністра енергетики
Денис Шмигаль, якого сьогодні призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, розповів про свої три ключові пріоритети на цій посаді.
Про це Шмигаль написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Ключове завдання на посаді
"Четверту зиму Україна веде виснажливу битву за світло і тепло. росія щодня атакує енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу.
Для мене особлива відповідальність очолити Міністерство енергетики України й узяти повноваження Першого віцепрем’єр-міністра", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що його ключове завдання на посаді - якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи.
Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів", - наголосив він.
Три ключові пріоритети
Також Шмигаль назвав три ключові пріоритети на посаді міністра.
- Відновлення
Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.
Необхідно створити на прифронтових територіях так звані "енергетичні батальйони", укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.
Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.
Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.
Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування.
Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання.
- Стійкість
Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.
Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.
Розбудова децентралізованої генерації.
- Модернізація
Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.
Запуск цифрового додатку "Єдина платіжка" для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.
Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору.
Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.
Він наголосив, що ситуація складна, але система працює.
Що передувало?
- 13 січня Верховній Раді не вистачило голосів для призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики.
- 14 січня Верховна Рада України з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.
ваша обмеженість є або природною або заангажованою.
просте, я б навість сказав банальне, питання: а хто, *****, обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 по липень 2025?
може хтось інший, хто не знав, що треба впроваджувати "відновлення, стійкість, модернізацію"?