Відновлення, стійкість, модернізація: Шмигаль розповів про ключові пріоритети на посаді міністра енергетики

Денис Шмигаль, якого сьогодні призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, розповів про свої три ключові пріоритети на цій посаді.

Про це Шмигаль написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Ключове завдання на посаді

"Четверту зиму Україна веде виснажливу битву за світло і тепло. росія щодня атакує енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу.

Для мене особлива відповідальність очолити Міністерство енергетики України й узяти повноваження Першого віцепрем’єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що його ключове завдання на посаді - якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи.

Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів", - наголосив він.

Три ключові пріоритети

Також Шмигаль назвав три ключові пріоритети на посаді міністра.

  • Відновлення

Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.

Необхідно створити на прифронтових територіях так звані "енергетичні батальйони", укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.

Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.

Також дивіться: Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО

Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.

Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування.

Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання.

  • Стійкість

Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.

Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.

Розбудова децентралізованої генерації.

Також читайте: Міненерго попередило про масову розсилку фейкових листів від імені відомства

  • Модернізація

Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.

Запуск цифрового додатку "Єдина платіжка" для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.

Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору.

Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.

Також читайте: Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго

Він наголосив, що ситуація складна, але система працює.

Топ коментарі
+12
Шмигаль назвав три ключові пріоритети на посаді міністра. Джерело: https://censor.net/ua/n3595430

просте, я б навість сказав банальне, питання: а хто, *****, обіймав посаду прем'єр-міністра з березня 2020 по липень 2025?
може хтось інший, хто не знав, що треба впроваджувати "відновлення, стійкість, модернізацію"?
показати весь коментар
14.01.2026 15:37 Відповісти
+10
Підстилка зелена.
показати весь коментар
14.01.2026 15:28 Відповісти
+8
Передоз від стійких і потужних заяв.
показати весь коментар
14.01.2026 15:37 Відповісти
Крала і брехала, краде і бреше, і буде далі з особами з Урядового кварталу, тиМошенниця красти і брехати!! Вішати треба цих істот, щоб не повернувся втретє, КРИВАВИЙ ПРИВІД ригоАНАЛЬНИХ **********, в Україну!! А тепер, до неї ще приєднався і шмигаль з федоровим …
Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
14.01.2026 15:46 Відповісти
пісец енергетики
показати весь коментар
14.01.2026 15:30 Відповісти
шо в тебе з очима ?
показати весь коментар
14.01.2026 15:33 Відповісти
Передоз від стійких і потужних заяв.
показати весь коментар
14.01.2026 15:37 Відповісти
це тільки в наріків закативаются очі
показати весь коментар
14.01.2026 15:34 Відповісти
ваші знання людської міміки "вражають", підведені очі символізують чималий спектр емоцій та почуттів.
ваша обмеженість є або природною або заангажованою.
показати весь коментар
14.01.2026 15:39 Відповісти
це передоз
показати весь коментар
14.01.2026 15:44 Відповісти
Ахметову Татарстанскому уроду всю энергетику передал, чтобы он с народа деньги стриг.
показати весь коментар
14.01.2026 15:36 Відповісти
Універсальний міністр
показати весь коментар
14.01.2026 15:38 Відповісти
Потужність, незламність, двушку на мяскву
показати весь коментар
14.01.2026 15:39 Відповісти
Складно дзвоне дурілка картонна.
показати весь коментар
14.01.2026 15:39 Відповісти
Да буде світло !!!.)
показати весь коментар
14.01.2026 15:40 Відповісти
+ потужність, зелена патужність...
показати весь коментар
14.01.2026 15:45 Відповісти
Давай Дєніска, скоро міністром культури будеш
показати весь коментар
14.01.2026 15:48 Відповісти
Забув додати: цифрова мобілізація і потужня трьохрівнева модернізація
показати весь коментар
14.01.2026 15:53 Відповісти
А як же "двушечку на мацкву"?
показати весь коментар
14.01.2026 15:55 Відповісти
Яка саме, груднева, чи ви вже за січень питаєте?
показати весь коментар
14.01.2026 16:08 Відповісти
Але які гарні гасла, сльозу вишибає
показати весь коментар
14.01.2026 15:57 Відповісти
Якби шмигаль був міністром енергетики з 2020 по 2025 роки, а не прем'єр-міністром, то вже все б в енергетиці давно б було відновлене, стійке та модернізоване. Такі пироги із сиром малята. Дайте йому 5 років!
показати весь коментар
14.01.2026 16:07 Відповісти
Ще забув додати про потужність
показати весь коментар
14.01.2026 16:22 Відповісти
Это говорит человек который был премьером с 2020 года. Теперь он пришел чтобы исправить все то, что натворили его предшественники. Вот так вот.
показати весь коментар
14.01.2026 16:36 Відповісти
А чого він цього не вимагав коли був прем'єрміністром?
показати весь коментар
14.01.2026 16:46 Відповісти
 
 