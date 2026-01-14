Міненерго попередило про масову розсилку фейкових листів від імені відомства

Міністерство енергетики повідомило про масштабну фішингову розсилку електронних листів, що надходять нібито від імені відомства.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

У повідомленні зазначається, що ці листи містять заклики здійснити оплату, а також вкладені файли або посилання для їх завантаження.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відомство наголошує, що Міненерго не здійснює подібних розсилок, а вкладення можуть містити шкідливі програми, які становлять загрозу несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.

Громадян закликають не відкривати вкладені файли, не переходити за підозрілими посиланнями та не проводити жодних оплат за такими листами.

Міністерство просить максимально поширити інформацію та користуватися виключно офіційними каналами комунікації.

Як повідомлялося, в Україні через російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури доводиться застосовувати відключення електроенергії. Їхня тривалість може суттєво відрізнятися залежно від регіону, а подекуди ‒ навіть між під'їздами одного будинку.

Як пояснюють у Міністерстві енергетики, така нерівномірність спричинена насамперед ушкодженням мереж, через що в окремих випадках неможливо рівномірно розподілити електроенергію. Наприклад, потужності, вироблені на заході країни, не можуть бути передані в інші регіони через зруйновані підстанції та лінії електропередач. Аналогічно, імпортована електроенергія не завжди доходить до споживачів у тих областях, де мережі також зазнали пошкоджень.