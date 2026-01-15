Правительство разрешило ослабить комендантский час на территориях, где введено ЧП в энергетике
В районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение правительства
Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:
- без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь.
- движение частного транспорта.
Свириденко подчеркнула, что послабления не распространяются на развлекательные заведения.
Могут быть дополнительные меры
Премьер отметила, что штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут вводить дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на местах.
"Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", - добавила она.
