Правительство разрешило ослабить комендантский час на территориях, где введено ЧП в энергетике

В районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение правительства

Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь.

движение частного транспорта.

Свириденко подчеркнула, что послабления не распространяются на развлекательные заведения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В части городов и общин могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике

Могут быть дополнительные меры

Премьер отметила, что штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут вводить дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на местах.

"Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко