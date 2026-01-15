РУС
Правительство разрешило ослабить комендантский час на территориях, где введено ЧП в энергетике

Ситуация со светом в Киеве: экстренные отключения продолжаются

В районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева. 

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение правительства

Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

  • без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. 
  • движение частного транспорта.

Свириденко подчеркнула, что послабления не распространяются на развлекательные заведения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В части городов и общин могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике

Могут быть дополнительные меры

Премьер отметила, что штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут вводить дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на местах.

"Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко

+4
І я про те , на буковелі взагалі феєрверки , і в куртках "сочі 2014" гуляють і хоч би що.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:46 Ответить
+4
Гуляй шпійон! Лафа настала!
показать весь комментарий
15.01.2026 21:48 Ответить
+2
Повсюди зловмисники, які не поважають волохатого зюзю і затівають щось погане проти зеленої влади. Тому кожному потрібно зберігати пильність в будь-якому куточку нашої держави і в будь-яку годину дня чи ночі!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 21:51 Ответить
А тцк буде біля цих пунктів потужності? А що ,схема, ошийник послабили, але на один отвір.
показать весь комментарий
15.01.2026 21:45 Ответить
Є відмазка - йду підзарядити телефон в пункт... юлі
показать весь комментарий
15.01.2026 21:48 Ответить
Раніше писали, що багато бань та саун по областях відносяться до "критичної інфраструктури"... Тепер можно віднести їх до "пунктів незламності", де завжди можно "зігрітися"
показать весь комментарий
15.01.2026 22:16 Ответить
Щоб там не робили, а справжня послідовниця свого хазяїна Свириденко - як і він саботувала захист енергетики і надалі провалить всю роботу Кабміну. Минулої і позаминулої зими за Шмигаля ситуація такою катастрофічною не була!
показать весь комментарий
15.01.2026 22:39 Ответить
 
 