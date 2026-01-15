УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6520 відвідувачів онлайн
Новини Комендантська година
2 983 11

Уряд дозволив послабити комендантську годину на територіях, де запроваджено НС в енергетиці

Ситуація зі світлом у Києві: екстрені відключення тривають

У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення уряду

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

  • без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. 
  • рух приватного транспорту.

Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У частині міст і громад можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці

Можуть бути додаткові заходи

Прем’єрка зазначила, що штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.

"Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко

Автор: 

Кабмін (14210) комендантська година (271) енергетика (3723) надзвичайний стан (184) Свириденко Юлія (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І я про те , на буковелі взагалі феєрверки , і в куртках "сочі 2014" гуляють і хоч би що.
показати весь коментар
15.01.2026 21:46 Відповісти
А тцк буде біля цих пунктів потужності? А що ,схема, ошийник послабили, але на один отвір.
показати весь коментар
15.01.2026 21:45 Відповісти
Є відмазка - йду підзарядити телефон в пункт... юлі
показати весь коментар
15.01.2026 21:48 Відповісти
Раніше писали, що багато бань та саун по областях відносяться до "критичної інфраструктури"... Тепер можно віднести їх до "пунктів незламності", де завжди можно "зігрітися"
показати весь коментар
15.01.2026 22:16 Відповісти
Гуляй шпійон! Лафа настала!
показати весь коментар
15.01.2026 21:48 Відповісти
Повсюди зловмисники, які не поважають волохатого зюзю і затівають щось погане проти зеленої влади. Тому кожному потрібно зберігати пильність в будь-якому куточку нашої держави і в будь-яку годину дня чи ночі!!!
показати весь коментар
15.01.2026 21:51 Відповісти
Щоб там не робили, а справжня послідовниця свого хазяїна Свириденко - як і він саботувала захист енергетики і надалі провалить всю роботу Кабміну. Минулої і позаминулої зими за Шмигаля ситуація такою катастрофічною не була!
показати весь коментар
15.01.2026 22:39 Відповісти
піськограй поставив Житомирщину і Харків у приклад Києву і туди прильоти... Совпадєніє??
показати весь коментар
15.01.2026 23:08 Відповісти
 
 