Уряд дозволив послабити комендантську годину на територіях, де запроваджено НС в енергетиці
У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення уряду
Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:
- без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.
- рух приватного транспорту.
Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.
Можуть бути додаткові заходи
Прем’єрка зазначила, що штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.
"Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - додала вона.
