Уряд дозволив послабити комендантську годину на територіях, де запроваджено НС в енергетиці

У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення уряду

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.

рух приватного транспорту.

Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.

Можуть бути додаткові заходи

Прем’єрка зазначила, що штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.

"Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - додала вона.

