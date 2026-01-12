Кулеба: Україна формує Національний резерв енергетичного обладнання

Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання для швидкого відновлення критичної інфраструктури після атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

За словами міністра розвитку громад та територій, ці рішення дозволяють оперативно відновлювати енергопостачання, що постраждало під час обстрілів. Він зазначив, що першочергові потреби України вже були передані норвезькій делегації під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде.

Допомога Норвегії та енергетична стійкість

Кулеба повідомив, що Норвегія виділила близько 400 млн доларів для нагальних потреб України цієї зими. Міністр підкреслив, що теплоцентралі залишаються однією з головних цілей російських атак.

"Лише під час останнього масованого обстрілу ворог застосував по них понад 20 ракет. Росія намагається спровокувати масштабну гуманітарну кризу – ми робимо все, щоб цього не допустити", – зазначив він.

Кулеба також обговорив з норвезьким колегою відновлення житла та програми допомоги, включно з програмою Нансена, HOPE, RELINC, Re-Power і проектами NEFCO. За його словами, фінансування програми Нансена у 2025 році сягнуло 85 млрд норвезьких крон, а продовження до 2030 року із загальним бюджетом 205 млрд крон свідчить про довіру до України.

Підтримка від міжнародних партнерів

  • Президент Зеленський у понеділок, 12 січня, провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Сторони обговорили енергетичну ситуацію та перспективи спільного виробництва зброї. Глава української держави подякував Норвегії за фінансову допомогу у розмірі $400 млн та підтримку з початку повномасштабної війни.

12.01.2026 23:41 Відповісти
12.01.2026 23:19
Это где-то между Израилем и парашей? По двушечке там и там? Или в Израиль по чирику?
12.01.2026 23:19 Відповісти
12.01.2026 23:24
.Все стало зрозуміло,коли цей пєдів сказав про грошову допомогу.Гроші вже освоєні,навіть не поступивши .Оце оперативність
12.01.2026 23:24 Відповісти
12.01.2026 23:19 Відповісти
12.01.2026 23:24 Відповісти
Попередні кошти освоїв Мустафко Наєменко
12.01.2026 23:38 Відповісти
Там черга освоїти кошти.ВВП Європи не вистачить на ту чергу
12.01.2026 23:44 Відповісти
12.01.2026 23:41 Відповісти
кулєба, а мовчки можна формувати резерв? і чому він досі не зформаваний, розікрали?
12.01.2026 23:42 Відповісти
Кожен міністр формує собі "резерв"... На старість. Чернишов вже сформував, тепер цей буде.
12.01.2026 23:45 Відповісти
12.01.2026 23:42 Відповісти
задавим агресора підстанціями .. він 100 шахедів ..а ми мільярд підстанцій !
12.01.2026 23:43 Відповісти
Е-е, е ...альо, А МИНТУСА ви спитали....Хера сє, розмахнулись...Спочатку полупокерів спитайте. А заодне отих прикумарених, які дорогт перекривають тепер....А що? Все норм. Одні виділяють кошти, інші просто їх пистять, а треті потім перекривають рух...абіженки ...Ооот - кругообіг ідіотизма
12.01.2026 23:52 Відповісти
Даёшь мильйон генераторов. По тыщу штук в день. Чтоб кацапы запыхались те шахеды запускать.
13.01.2026 00:18 Відповісти
Закінчувався четвертий рік повномасштабної війни,а уряд про це тільки дізнався❤️🇺🇦❤️
13.01.2026 08:14 Відповісти
Газогенераторні станції від Галущенко ми вже бачили. Тепер так само не побачимо і цей резерв.
13.01.2026 08:33 Відповісти
Його вже миші погризли
13.01.2026 08:40 Відповісти
*****, та ще зима не закінчилася, шо так рано?
13.01.2026 11:17 Відповісти
 
 