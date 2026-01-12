Кулеба: Україна формує Національний резерв енергетичного обладнання

Україна формує Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання для швидкого відновлення критичної інфраструктури після атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міністра розвитку громад та територій, ці рішення дозволяють оперативно відновлювати енергопостачання, що постраждало під час обстрілів. Він зазначив, що першочергові потреби України вже були передані норвезькій делегації під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде.

Також читайте: Понад 90% з 6 тис. багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок російської атаки, вже з опаленням, - Кулеба

Допомога Норвегії та енергетична стійкість

Кулеба повідомив, що Норвегія виділила близько 400 млн доларів для нагальних потреб України цієї зими. Міністр підкреслив, що теплоцентралі залишаються однією з головних цілей російських атак.

"Лише під час останнього масованого обстрілу ворог застосував по них понад 20 ракет. Росія намагається спровокувати масштабну гуманітарну кризу – ми робимо все, щоб цього не допустити", – зазначив він.

Кулеба також обговорив з норвезьким колегою відновлення житла та програми допомоги, включно з програмою Нансена, HOPE, RELINC, Re-Power і проектами NEFCO. За його словами, фінансування програми Нансена у 2025 році сягнуло 85 млрд норвезьких крон, а продовження до 2030 року із загальним бюджетом 205 млрд крон свідчить про довіру до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини, - Свириденко

Підтримка від міжнародних партнерів

Президент Зеленський у понеділок, 12 січня, провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Сторони обговорили енергетичну ситуацію та перспективи спільного виробництва зброї. Глава української держави подякував Норвегії за фінансову допомогу у розмірі $400 млн та підтримку з початку повномасштабної війни.

Читайте: У Києві та області енергетики переходять на посилений режим через похолодання, - ДТЕК