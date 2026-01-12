Зеленський і глава МЗС Норвегії Ейде обговорили енергетичний сектор, дипломатію та зусилля для досягнення миру. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Допомога від Норвегії

"Цінуємо сьогоднішнє рішення Норвегії виділити пакет допомоги для нашої країни на суму 400 млн дол. Це дуже важливо та справді підтримає наших людей. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде подякував за таку велику допомогу, за всі пакети підтримки для військової, енергетичної сфери. Дякую Норвегії за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з енергетикою

Також сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щоденно атакує цивільну інфраструктуру, особливо об’єкти енергетики. Поінформував міністра про це.

Про що ще говорили?

"Окремо говорили про нашу дипломатію для досягнення достойного миру, участь Норвегії в ініціативі PURL і важливість її подальшого розвитку, також про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці", - розповів Зеленський.

Що передувало?

Вони б'ють ми відновлюємо. Це нажаль крок в перед два назад. Про захист і оборону потрібно було думати з 2019 , зараз потрібно максимальна зброя щоб лупити не просто у відповідь, а постійно. Для прикладу щоб хоча з місяць аеропорти були зачинені в росії.
12.01.2026 20:19 Відповісти
Мы тут на кухне тоже обговорили энергетический сектор,лица тоже были важные,а слова преисполнены мудрости и ответственности.
12.01.2026 20:26 Відповісти
Немає в Україні презедента,є балобол,нікчема,непотріб,а президента немає.
12.01.2026 20:30 Відповісти
якось м"яка характеристика злодія- мародера
12.01.2026 20:45 Відповісти
...це типу , як людожера назвати нетравоядним
12.01.2026 20:47 Відповісти
 
 