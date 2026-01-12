Зеленський і глава МЗС Норвегії Ейде обговорили енергетичний сектор, дипломатію та зусилля для досягнення миру. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Допомога від Норвегії
"Цінуємо сьогоднішнє рішення Норвегії виділити пакет допомоги для нашої країни на суму 400 млн дол. Це дуже важливо та справді підтримає наших людей. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде подякував за таку велику допомогу, за всі пакети підтримки для військової, енергетичної сфери. Дякую Норвегії за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Ситуація з енергетикою
Також сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щоденно атакує цивільну інфраструктуру, особливо об’єкти енергетики. Поінформував міністра про це.
Про що ще говорили?
"Окремо говорили про нашу дипломатію для досягнення достойного миру, участь Норвегії в ініціативі PURL і важливість її подальшого розвитку, також про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці", - розповів Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Норвегія готова надати Україні гарантії безпеки щойно буде досягнуто припинення вогню.
- Також країна оголосила про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
