Норвегія надасть $400 млн на підтримку нагальних потреб України цієї зими, - глава МЗС Ейде

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.

Про це повідомив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Сьогодні я оголошую, що Норвегія виділить $400 мільйонів на підтримку нагальних потреб України цієї зими.

Потрібно опалювати будинки, готувати їжу, навчати дітей, виплачувати зарплату державним службовцям та підтримувати роботу охорони здоров'я", - пояснив він.

Що передувало?

Як відомо, сьогодні очільник МЗС Норвегії прибув із візитом до Києва.

Під час нього обговорюватимуть взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

