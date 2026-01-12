Норвегія надасть $400 млн на підтримку нагальних потреб України цієї зими, - глава МЗС Ейде
Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
Про це повідомив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні я оголошую, що Норвегія виділить $400 мільйонів на підтримку нагальних потреб України цієї зими.
Потрібно опалювати будинки, готувати їжу, навчати дітей, виплачувати зарплату державним службовцям та підтримувати роботу охорони здоров'я", - пояснив він.
Що передувало?
- Як відомо, сьогодні очільник МЗС Норвегії прибув із візитом до Києва.
- Під час нього обговорюватимуть взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.
