Норвегия предоставит $400 млн на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой, - глава МИД Эйде

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на $400 млн.

Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня я объявляю, что Норвегия выделит $400 миллионов на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой.

Нужно отапливать дома, готовить еду, обучать детей, выплачивать зарплату государственным служащим и поддерживать работу здравоохранения", - пояснил он.

Что предшествовало?

Как известно, сегодня глава МИД Норвегии прибыл с визитом в Киев.

Во время визита будут обсуждаться взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборона и устойчивость Украины.

