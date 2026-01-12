РУС
246 4

Норвегия предоставит $400 млн на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой, - глава МИД Эйде

Норвегия предоставит 400 млн долларов помощи Украине: куда пойдут средства?

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на $400 млн.

Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня я объявляю, что Норвегия выделит $400 миллионов на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой.

Нужно отапливать дома, готовить еду, обучать детей, выплачивать зарплату государственным служащим и поддерживать работу здравоохранения", - пояснил он.

Что предшествовало?

  • Как известно, сегодня глава МИД Норвегии прибыл с визитом в Киев.
  • Во время визита будут обсуждаться взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборона и устойчивость Украины.

За 400 наших посадовців в мене вже відлягло від серця
12.01.2026 12:29 Ответить
Я теж за них радий!
12.01.2026 12:30 Ответить
Якраз дупатутам на тьоплиє края вистачить!
12.01.2026 12:29 Ответить
Ого! Скільки ж двушок можна переправити ще! А на грілки солдатам на нулі ви самі собі збирайте.
12.01.2026 12:46 Ответить
 
 