Норвегия предоставит $400 млн на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой, - глава МИД Эйде
Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на $400 млн.
Об этом сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня я объявляю, что Норвегия выделит $400 миллионов на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой.
Нужно отапливать дома, готовить еду, обучать детей, выплачивать зарплату государственным служащим и поддерживать работу здравоохранения", - пояснил он.
Что предшествовало?
- Как известно, сегодня глава МИД Норвегии прибыл с визитом в Киев.
- Во время визита будут обсуждаться взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборона и устойчивость Украины.
