РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
1 058 1

В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за похолодания, - ДТЭК

енергетика

В Киеве и Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы из-за прогнозируемого резкого похолодания и ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Киев и Киевская область: переходим в усиленный режим работы из-за непогоды Ожидаются порывы ветра и существенное похолодание около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю", - отмечают в компании.

В связи с этим аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации в электросетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 800 тыс. семей остаются без света в Днепропетровской области, - ДТЭК

В то же время жителей Киева и Киевской области призвали экономно пользоваться электроэнергией, чтобы избежать перегрузки сети во время холодов.

Автор: 

энергетика (2999) ДТЭК (581)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У кожному будинку є підвали,що зараз переобладнані під бомбосховища.Можливо є сенс переобладнати сховищо для довготривалого проживання,тобто туалети,кухні,ліжка,медицина,пічки чи котли...Передбачити складування продуктів,персонал і т.д.Розумію що важко і незвично жити якби у циганському таборі без комфорту та особистого простору,але що ж поробиш...Владі треба це зробити,а не обмежуватись закликами до економіі та ощадливості...
показать весь комментарий
08.01.2026 18:24 Ответить
 
 