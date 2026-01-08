В Киеве и области энергетики переходят на усиленный режим из-за похолодания, - ДТЭК

В Киеве и Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы из-за прогнозируемого резкого похолодания и ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

"Киев и Киевская область: переходим в усиленный режим работы из-за непогоды Ожидаются порывы ветра и существенное похолодание около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю", - отмечают в компании.

В связи с этим аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации в электросетях.

В то же время жителей Киева и Киевской области призвали экономно пользоваться электроэнергией, чтобы избежать перегрузки сети во время холодов.