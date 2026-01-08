У Києві та області енергетики переходять на посилений режим через похолодання, - ДТЕК
У Києві та Київській області енергетики переходять на посилений режим роботи через прогнозоване різке похолодання та погіршення погодних умов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
"Київ і Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання близько 10 градусів морозу. Така погода може триматися тиждень", - зазначають в компанії.
У зв’язку з цим аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб оперативно реагувати на можливі аварійні ситуації в електромережах.
Водночас мешканців Києва та Київської області закликали ощадливо користуватися електроенергією, аби уникнути перевантаження мережі під час холодів.
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