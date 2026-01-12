Зеленский и глава МИД Норвегии Эйде обсудили энергетический сектор, дипломатию и усилия относительно достижения мира. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Помощь от Норвегии

"Ценим сегодняшнее решение Норвегии выделить пакет помощи для нашей страны на сумму 400 млн дол. Это очень важно и действительно поддержит наших людей. Во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде поблагодарил за такую большую помощь, за все пакеты поддержки для военной, энергетической сферы. Благодарю Норвегию за помощь с самого начала полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ситуация с энергетикой

Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине. Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру, особенно объекты энергетики. Проинформировал министра об этом.

О чем еще говорили?

"Отдельно говорили о нашей дипломатии для достижения достойного мира, участии Норвегии в инициативе PURL и важности ее дальнейшего развития, а также о перспективах совместного производства оружия и других проектах в области военного сотрудничества", - рассказал Зеленский.

Вони б'ють ми відновлюємо. Це нажаль крок в перед два назад. Про захист і оборону потрібно було думати з 2019 , зараз потрібно максимальна зброя щоб лупити не просто у відповідь, а постійно. Для прикладу щоб хоча з місяць аеропорти були зачинені в росії.
12.01.2026 20:19 Ответить
Мы тут на кухне тоже обговорили энергетический сектор,лица тоже были важные,а слова преисполнены мудрости и ответственности.
12.01.2026 20:26 Ответить
Немає в Україні презедента,є балобол,нікчема,непотріб,а президента немає.
12.01.2026 20:30 Ответить
якось м"яка характеристика злодія- мародера
12.01.2026 20:45 Ответить
...це типу , як людожера назвати нетравоядним
12.01.2026 20:47 Ответить
 
 