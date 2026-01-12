Зеленский и глава МИД Норвегии Эйде обсудили энергетический сектор, дипломатию и усилия относительно достижения мира. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Помощь от Норвегии
"Ценим сегодняшнее решение Норвегии выделить пакет помощи для нашей страны на сумму 400 млн дол. Это очень важно и действительно поддержит наших людей. Во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде поблагодарил за такую большую помощь, за все пакеты поддержки для военной, энергетической сферы. Благодарю Норвегию за помощь с самого начала полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении.
Ситуация с энергетикой
Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине. Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру, особенно объекты энергетики. Проинформировал министра об этом.
О чем еще говорили?
"Отдельно говорили о нашей дипломатии для достижения достойного мира, участии Норвегии в инициативе PURL и важности ее дальнейшего развития, а также о перспективах совместного производства оружия и других проектах в области военного сотрудничества", - рассказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.
- Также страна объявила о новом пакете помощи Украине на $400 млн.
