Зеленский и глава МИД Норвегии Эйде обсудили энергетический сектор, дипломатию и усилия относительно достижения мира. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Помощь от Норвегии

"Ценим сегодняшнее решение Норвегии выделить пакет помощи для нашей страны на сумму 400 млн дол. Это очень важно и действительно поддержит наших людей. Во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде поблагодарил за такую большую помощь, за все пакеты поддержки для военной, энергетической сферы. Благодарю Норвегию за помощь с самого начала полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ситуация с энергетикой

Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине. Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру, особенно объекты энергетики. Проинформировал министра об этом.

О чем еще говорили?

"Отдельно говорили о нашей дипломатии для достижения достойного мира, участии Норвегии в инициативе PURL и важности ее дальнейшего развития, а также о перспективах совместного производства оружия и других проектах в области военного сотрудничества", - рассказал Зеленский.

