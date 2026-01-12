Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня, - глава МИД Эйде
Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.
Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Гарантии безопасности, ответ - да. Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.
Потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать. Но есть еще детали, которые нужно обсудить не только между нами, но и внутри Европы, Украины и США", - пояснил министр.
По словам Эйде, это даст важный сигнал России, который она должна понять: мир после прекращения огня будет продолжаться.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
