Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня, - глава МИД Эйде

Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Гарантии безопасности, ответ - да. Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.

Потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать. Но есть еще детали, которые нужно обсудить не только между нами, но и внутри Европы, Украины и США", - пояснил министр.

По словам Эйде, это даст важный сигнал России, который она должна понять: мир после прекращения огня будет продолжаться.

Развертывание сил поддержки в Украине

