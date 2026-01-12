РУС
Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня, - глава МИД Эйде

Норвегия предоставит Украине гарантии безопасности: что известно?

Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Гарантии безопасности, ответ - да. Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.

Потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать. Но есть еще детали, которые нужно обсудить не только между нами, но и внутри Европы, Украины и США", - пояснил министр.

 По словам Эйде, это даст важный сигнал России, который она должна понять: мир после прекращения огня будет продолжаться.

Читайте: Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также: Франция может отправить в Украину 6 тыс. военных после мирного соглашения, их разместят "далеко от фронта", - Le Monde

Норвегия (783) гарантии безопасности (403)
Топ комментарии
+4
Собі вже їх надавайте! Незабаром згодяться...., ,,після припинення вогню"!
12.01.2026 13:25 Ответить
+3
Гарантії які з'являються разом з настанням миру і мабуть зникнуть з появою війни, нічого не варті.
12.01.2026 13:24 Ответить
+2
Гарантії без гарантій
12.01.2026 13:33 Ответить
Вже зрозуміла "міць" тих гарантій, що будуть надані лише після припинення війни.
12.01.2026 13:23 Ответить
Гарантії які з'являються разом з настанням миру і мабуть зникнуть з появою війни, нічого не варті.
12.01.2026 13:24 Ответить
Собі вже їх надавайте! Незабаром згодяться...., ,,після припинення вогню"!
12.01.2026 13:25 Ответить
Вже читати гидко про такі "гарантії" 🤮
12.01.2026 13:27 Ответить
Гарантії без гарантій
12.01.2026 13:33 Ответить
12.01.2026 13:43 Ответить
все согласны дать все гарантии после прекращения огня. еще один мощный повод кацапам этот огонь не прекращать
12.01.2026 13:45 Ответить
Єдина гарантія для України це ЗСУ!
12.01.2026 13:49 Ответить
Ніякі гарантії не існують. Самі, все самі.
12.01.2026 14:02 Ответить
У цій європейській Саудівській Аравії населення менше ніж у Грузії. Вона може роздавати гарантії мільйонами щодня.
12.01.2026 14:20 Ответить
 
 