Новости
1 529 42

Франция может отправить в Украину 6 тыс. военных после мирного соглашения, их разместят "далеко от фронта", - Le Monde

От некоторых лидеров поступают позитивные сигналы относительно миротворцев в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал депутатов о намерении Парижа направить в Украину около шести тысяч военнослужащих после достижения мирных договоренностей.

Об этом пишет Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Встреча в Елисейском дворце

Как отмечает издание, 8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой приняли участие министры, военное руководство страны, председатели палат парламента, лидеры фракций и партий.

По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта.

Начальник генштаба Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии".

Детали

Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "далеко от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Лидер депутатов "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат.

При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности.

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу", - сказала она.

Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН.

В то же время представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть не обязательным.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных после мирного соглашения.

Что известно?

  • Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что не готов назвать количество военных, которых Лондон потенциально может направить в Украину.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любое развертывание британских войск в соответствии с декларацией, подписанной с Францией и Украиной, потребует одобрения парламента.
  • Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.
  • Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

Франция (3679) Макрон Эмманюель (1560) гарантии безопасности (402)
