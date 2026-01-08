РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных после мирного соглашения, - The Times

Великобритания и Франция в случае достижения мирного соглашения могут отправить в Украину до 15 тысяч солдат.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ранее британское военное руководство предлагало направить до 10 тысяч военных в рамках более широкой "коалиции добровольцев" общей численностью до 64 тысяч человек. В то же время в Минобороны Великобритании признали такие планы нереалистичными, учитывая ограниченные ресурсы армии.

По словам двух собеседников среди военных, фактически Лондон может развернуть менее 7 500 военнослужащих. Даже эта цифра считается значительной, учитывая, что регулярная армия Великобритании насчитывает около 71 тысячи подготовленных военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва заявила о готовности отправить военных в Украину

Франция пока является единственным государством, которое публично заявило о готовности направить войска непосредственно в Украину. Ожидается, что французские подразделения составят основную часть контингента и будут размещены в относительно безопасных западных регионах страны, вдали от линии фронта.

Несколько источников The Times предполагают, что даже цифра в 15 тысяч военных является оптимистичной. В частности, Германия готова размещать свои войска только вблизи Украины - например, в Польше или Румынии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия никогда не будет отправлять своих военных в Украину, - премьер Бабиш

Отмечается, что окончательная численность контингента будет зависеть от условий мирного соглашения. По предварительным планам, британские и французские военные должны помогать в подготовке украинской армии и контролировать создание объектов для хранения вооружения и техники.

Что известно?

  • Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что не готов назвать количество военных, которых Лондон потенциально может отправить в Украину.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любое развертывание британских войск в соответствии с декларацией, подписанной с Францией и Украиной, потребует одобрения парламента.
  • Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.
  • Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписана Декларация о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Великобритания (5258) миротворцы (1258) Франция (3677)
Топ комментарии
+1
У кращому випадку ці 15 тис. військових довкола Чопа (Закарпатська обл.) це ні про що, лише будуть розпивати глінтвейн.
Це все Окозамилювання...
Як й підписанні вчора "Декларації про наміри" щодо гарантій безпеки для України, поцуравшись використати слово "Меморандум"...
показать весь комментарий
08.01.2026 10:54 Ответить
Комментировать
хто буде контролювати лінію розмежування та події довкола?...
показать весь комментарий
08.01.2026 10:42 Ответить
Китайозі та бульбаші ?
показать весь комментарий
08.01.2026 10:50 Ответить
після того як рашка сдохне, і то це не точно
показать весь комментарий
08.01.2026 10:49 Ответить
У кращому випадку ці 15 тис. військових довкола Чопа (Закарпатська обл.) це ні про що, лише будуть розпивати глінтвейн.
Це все Окозамилювання...
Як й підписанні вчора "Декларації про наміри" щодо гарантій безпеки для України, поцуравшись використати слово "Меморандум"...
показать весь комментарий
08.01.2026 10:54 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
08.01.2026 11:02 Ответить
Не будуть вони нічого направляти, це всі пусті слова ... РФ не припинить бойових дій, їй не потрібні війська Британії чи Франції і навіть якщо буде змушена припини просування вона не припинить обстріли України, їй потрібна капітуляція України... це основні заголовки європейської преси після паризького східняка охочих інвалідів...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:09 Ответить
Але це не точно...можуть і не відправити, без гарантій.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:27 Ответить
В рамках якого договору ?Одні підари вже в Криму стояли.А ці чим кращі?Шельф навкруги о.Зміїний вже відібрали, корисні копалини також , що вони тут ще робитимуть?Бойові дії з кацапами вони вести не будуть.А з ким тоді вони будуть воювати і за що?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:41 Ответить
 
 