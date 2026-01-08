Великобритания и Франция могут направить в Украину до 15 тысяч военных после мирного соглашения, - The Times
Великобритания и Франция в случае достижения мирного соглашения могут отправить в Украину до 15 тысяч солдат.
Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, ранее британское военное руководство предлагало направить до 10 тысяч военных в рамках более широкой "коалиции добровольцев" общей численностью до 64 тысяч человек. В то же время в Минобороны Великобритании признали такие планы нереалистичными, учитывая ограниченные ресурсы армии.
По словам двух собеседников среди военных, фактически Лондон может развернуть менее 7 500 военнослужащих. Даже эта цифра считается значительной, учитывая, что регулярная армия Великобритании насчитывает около 71 тысячи подготовленных военных.
Франция пока является единственным государством, которое публично заявило о готовности направить войска непосредственно в Украину. Ожидается, что французские подразделения составят основную часть контингента и будут размещены в относительно безопасных западных регионах страны, вдали от линии фронта.
Несколько источников The Times предполагают, что даже цифра в 15 тысяч военных является оптимистичной. В частности, Германия готова размещать свои войска только вблизи Украины - например, в Польше или Румынии.
Отмечается, что окончательная численность контингента будет зависеть от условий мирного соглашения. По предварительным планам, британские и французские военные должны помогать в подготовке украинской армии и контролировать создание объектов для хранения вооружения и техники.
Что известно?
- Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что не готов назвать количество военных, которых Лондон потенциально может отправить в Украину.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любое развертывание британских войск в соответствии с декларацией, подписанной с Францией и Украиной, потребует одобрения парламента.
- Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже заявила, что Рим не будет рассматривать отправку итальянских войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.
- Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после прекращения огня.
Це все Окозамилювання...
Як й підписанні вчора "Декларації про наміри" щодо гарантій безпеки для України, поцуравшись використати слово "Меморандум"...