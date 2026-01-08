Британія та Франція можуть направити до України до 15 тисяч військових після мирної угоди, - The Times
Велика Британія та Франція у разі досягнення мирної угоди можуть відправити до України до 15 тисяч солдатів.
Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, раніше британське військове керівництво пропонувало направити до 10 тисяч військових у межах ширшої "коаліції добровольців" загальною чисельністю до 64 тисяч осіб. Водночас у Міноборони Великої Британії визнали такі плани нереалістичними з огляду на обмежені ресурси армії.
За словами двох співрозмовників серед військових, фактично Лондон може розгорнути менш як 7 500 військовослужбовців. Навіть ця цифра вважається значною, зважаючи на те, що регулярна армія Британії налічує близько 71 тисячі підготовлених військових.
Франція наразі є єдиною державою, яка публічно заявила про готовність направити війська безпосередньо в Україну. Очікується, що французькі підрозділи становитимуть основну частину контингенту та будуть розміщені у відносно безпечних західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.
Кілька джерел The Times припускають, що навіть цифра у 15 тисяч військових є оптимістичною. Зокрема, Німеччина готова розміщувати свої війська лише поблизу України - наприклад, у Польщі або Румунії.
Зазначається, що остаточна чисельність контингенту залежатиме від умов мирної угоди. За попередніми планами, британські та французькі військові мають допомагати у підготовці української армії та контролювати створення об’єктів для зберігання озброєння й техніки.
Що відомо?
- Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не готовий назвати кількість військових, яких Лондон потенційно може надіслати в Україну.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, потребуватиме схвалення парламенту.
- Також прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.
- Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.
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