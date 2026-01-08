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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Британія та Франція можуть направити до України до 15 тисяч військових після мирної угоди, - The Times

миротворці

Велика Британія та Франція у разі досягнення мирної угоди можуть відправити до України до 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, раніше британське військове керівництво пропонувало направити до 10 тисяч військових у межах ширшої "коаліції добровольців" загальною чисельністю до 64 тисяч осіб. Водночас у Міноборони Великої Британії визнали такі плани нереалістичними з огляду на обмежені ресурси армії.

За словами двох співрозмовників серед військових, фактично Лондон може розгорнути менш як 7 500 військовослужбовців. Навіть ця цифра вважається значною, зважаючи на те, що регулярна армія Британії налічує близько 71 тисячі підготовлених військових.

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Франція наразі є єдиною державою, яка публічно заявила про готовність направити війська безпосередньо в Україну. Очікується, що французькі підрозділи становитимуть основну частину контингенту та будуть розміщені у відносно безпечних західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел The Times припускають, що навіть цифра у 15 тисяч військових є оптимістичною. Зокрема, Німеччина готова розміщувати свої війська лише поблизу України - наприклад, у Польщі або Румунії.

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Зазначається, що остаточна чисельність контингенту залежатиме від умов мирної угоди. За попередніми планами, британські та французькі військові мають допомагати у підготовці української армії та контролювати створення об’єктів для зберігання озброєння й техніки.

Що відомо?

  • Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не готовий назвати кількість військових, яких Лондон потенційно може надіслати в Україну.
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, потребуватиме схвалення парламенту.
  • Також прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.
  • Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

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Велика Британія (6023) миротворці (938) Франція (3379)
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Топ коментарі
+2
У кращому випадку ці 15 тис. військових довкола Чопа (Закарпатська обл.) це ні про що, лише будуть розпивати глінтвейн.
Це все Окозамилювання...
Як й підписанні вчора "Декларації про наміри" щодо гарантій безпеки для України, поцуравшись використати слово "Меморандум"...
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08.01.2026 10:54 Відповісти
+1
хто буде контролювати лінію розмежування та події довкола?...
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08.01.2026 10:42 Відповісти
+1
В рамках якого договору ?Одні підари вже в Криму стояли.А ці чим кращі?Шельф навкруги о.Зміїний вже відібрали, корисні копалини також , що вони тут ще робитимуть?Бойові дії з кацапами вони вести не будуть.А з ким тоді вони будуть воювати і за що?
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08.01.2026 11:41 Відповісти

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