Британія та Франція можуть направити до України до 15 тисяч військових після мирної угоди, - The Times

Велика Британія та Франція у разі досягнення мирної угоди можуть відправити до України до 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, раніше британське військове керівництво пропонувало направити до 10 тисяч військових у межах ширшої "коаліції добровольців" загальною чисельністю до 64 тисяч осіб. Водночас у Міноборони Великої Британії визнали такі плани нереалістичними з огляду на обмежені ресурси армії.

За словами двох співрозмовників серед військових, фактично Лондон може розгорнути менш як 7 500 військовослужбовців. Навіть ця цифра вважається значною, зважаючи на те, що регулярна армія Британії налічує близько 71 тисячі підготовлених військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва заявила про готовність відправити військових в Україну

Франція наразі є єдиною державою, яка публічно заявила про готовність направити війська безпосередньо в Україну. Очікується, що французькі підрозділи становитимуть основну частину контингенту та будуть розміщені у відносно безпечних західних регіонах країни, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел The Times припускають, що навіть цифра у 15 тисяч військових є оптимістичною. Зокрема, Німеччина готова розміщувати свої війська лише поблизу України - наприклад, у Польщі або Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія ніколи не відправлятиме своїх військових в Україну, - прем’єр Бабіш

Зазначається, що остаточна чисельність контингенту залежатиме від умов мирної угоди. За попередніми планами, британські та французькі військові мають допомагати у підготовці української армії та контролювати створення об’єктів для зберігання озброєння й техніки.

Що відомо?

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не готовий назвати кількість військових, яких Лондон потенційно може надіслати в Україну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, потребуватиме схвалення парламенту.

Також прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписано Декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після війни, - Зеленський