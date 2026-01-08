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Новини Іноземні військові в Україні
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Литва заявила про готовність відправити військових в Україну

йонас,литва

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна розглядає участь у міжнародній місії з безпеки України та можливе направлення сотень військових  у разі укладення мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  LRT.

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 Як зазначив Каунас, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

"Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації", – зазначив Каунас.

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Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки.

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Автор: 

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