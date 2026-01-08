Литва заявила про готовність відправити військових в Україну
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна розглядає участь у міжнародній місії з безпеки України та можливе направлення сотень військових у разі укладення мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
Як зазначив Каунас, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.
"Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації", – зазначив Каунас.
Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
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