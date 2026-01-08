Литва заявила о готовности отправить военных в Украину

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна рассматривает участие в международной миссии по безопасности Украины и возможное направление сотен военных в случае заключения мирного соглашения.

Как отметил Каунас, конкретные параметры возможного размещения контингента пока находятся на стадии обсуждения, и раскрывать детали преждевременно. В то же время министр подчеркнул, что Литва намерена внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, а формат и масштабы участия будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

"После достижения мира несколько сотен литовских военных могут быть размещены в Украине. Мы обсуждаем эту возможность, но решения должны приниматься с учетом меняющейся геополитической ситуации", – отметил Каунас.

Министр подчеркнул, что главной задачей остается достижение и дальнейшее обеспечение устойчивого мира в Украине. Литва, по его словам, продолжит координацию действий с партнерами для формирования эффективных гарантий безопасности.

Развертывание сил поддержки в Украине