Иностранные военные в Украине
Литва заявила о готовности отправить военных в Украину

йонас,литва

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна рассматривает участие в международной миссии по безопасности Украины и возможное направление сотен военных в случае заключения мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

 Как отметил Каунас, конкретные параметры возможного размещения контингента пока находятся на стадии обсуждения, и раскрывать детали преждевременно. В то же время министр подчеркнул, что Литва намерена внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, а формат и масштабы участия будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

"После достижения мира несколько сотен литовских военных могут быть размещены в Украине. Мы обсуждаем эту возможность, но решения должны приниматься с учетом меняющейся геополитической ситуации", – отметил Каунас.

Министр подчеркнул, что главной задачей остается достижение и дальнейшее обеспечение устойчивого мира в Украине. Литва, по его словам, продолжит координацию действий с партнерами для формирования эффективных гарантий безопасности.

Развертывание сил поддержки в Украине

бачете щось зроблене? - наш слон це зламає!
показать весь комментарий
08.01.2026 07:52 Ответить
Литовці і українці один народ!
хочете вареники не зі шкварками, а зі сметаною?
нема пробем...
показать весь комментарий
08.01.2026 07:59 Ответить
Кажуть що литовці дуже вправні сапери і снайпера .
показать весь комментарий
08.01.2026 08:20 Ответить
 
 