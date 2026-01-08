Литва заявила о готовности отправить военных в Украину
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна рассматривает участие в международной миссии по безопасности Украины и возможное направление сотен военных в случае заключения мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
Как отметил Каунас, конкретные параметры возможного размещения контингента пока находятся на стадии обсуждения, и раскрывать детали преждевременно. В то же время министр подчеркнул, что Литва намерена внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, а формат и масштабы участия будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.
"После достижения мира несколько сотен литовских военных могут быть размещены в Украине. Мы обсуждаем эту возможность, но решения должны приниматься с учетом меняющейся геополитической ситуации", – отметил Каунас.
Министр подчеркнул, что главной задачей остается достижение и дальнейшее обеспечение устойчивого мира в Украине. Литва, по его словам, продолжит координацию действий с партнерами для формирования эффективных гарантий безопасности.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах
