Франція може відправити в Україну 6 тис. військових після мирної угоди, їх розмістять "далеко від фронту", - Le Monde

Президент Франції Емманюель Макрон поінформував депутатів про намір Парижа направити до України близько шести тисяч військовослужбовців після досягнення мирних домовленостей.

Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Зустріч у Єлисейському палаці

Як зазначає видання, 8 січня в Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч, в якій брали участь міністри, військове керівництво країни, голови палат парламенту, лідери фракцій і партій.

За словами учасників, Макрон представив конфіденційні деталі французького внеску в гарантії безпеки для України та підкреслив, що мова йде про сили, які діятимуть не на лінії фронту.

Начальник генштабу Фаб'єн Мандон пояснив, що це будуть не сили стримування або стабілізації, а "сили підтримки української армії".

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Деталі

Сам Макрон зазначив, що іноземні військові будуть розміщені "далеко від фронту" і займатимуться супроводом і навчанням українських підрозділів.

Лідер депутатів "Нескореної Франції" Матильда Пано заявила, що Франція може направити в Україну до 6 тисяч солдатів.

При цьому вона засумнівалася в надійності американських гарантій безпеки.

"Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу", - сказала вона.

Частина опозиції, включаючи ліву "Неспокорену Францію", комуністів і праве "Національне об'єднання", наполягає, що можливе розгортання військ має відбуватися тільки за наявності мандата ООН.

Водночас представники правих зазначали, що в разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути не обов'язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати з цього питання.

Раніше повідомлялося, що Британія та Франція можуть направити до України до 15 тисяч військових після мирної угоди.

Що відомо?

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не готовий назвати кількість військових, яких Лондон потенційно може надіслати в Україну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, потребуватиме схвалення парламенту.

Також прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі заявила, що Рим не розглядатиме відряджання італьських військ на територію України в межах гарантій безпеки.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість розгорнення кількох тисяч французьких військових в Україні після припинення вогню.

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