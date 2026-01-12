Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню, - глава МЗС Ейде

Норвегія готова надати Україні гарантії безпеки щойно буде досягнуто припинення вогню.

Про це заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Безпекові гарантії, відповідь - так. Ми надаватимемо безпекові гарантії щойно буде досягнуто припинення вогню.

Тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир і ми цьому сприятимемо. Але є ще деталі, які треба обговорити не тільки між нами, але й всередині Європи, України та США", - пояснив міністр.

 За словами Ейде, це надасть важливий меседж Росії, що вона повинна розуміти: мир після припинення вогню триватиме.

Читайте: Угода про гарантії безпеки від США готова до підписання на найвищому рівні, - Зеленський

Розгортання сил підтримки в Україні

Франція може відправити в Україну 6 тис. військових після мирної угоди, їх розмістять "далеко від фронту", - Le Monde

Топ коментарі
Собі вже їх надавайте! Незабаром згодяться...., ,,після припинення вогню"!
12.01.2026 13:25 Відповісти
Гарантії які з'являються разом з настанням миру і мабуть зникнуть з появою війни, нічого не варті.
12.01.2026 13:24 Відповісти
Гарантії без гарантій
12.01.2026 13:33 Відповісти
Вже зрозуміла "міць" тих гарантій, що будуть надані лише після припинення війни.
12.01.2026 13:23 Відповісти
12.01.2026 13:24 Відповісти
12.01.2026 13:25 Відповісти
Вже читати гидко про такі "гарантії" 🤮
12.01.2026 13:27 Відповісти
12.01.2026 13:33 Відповісти
все согласны дать все гарантии после прекращения огня. еще один мощный повод кацапам этот огонь не прекращать
12.01.2026 13:45 Відповісти
Єдина гарантія для України це ЗСУ!
12.01.2026 13:49 Відповісти
Ніякі гарантії не існують. Самі, все самі.
12.01.2026 14:02 Відповісти
У цій європейській Саудівській Аравії населення менше ніж у Грузії. Вона може роздавати гарантії мільйонами щодня.
12.01.2026 14:20 Відповісти
 
 