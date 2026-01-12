Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню, - глава МЗС Ейде
Норвегія готова надати Україні гарантії безпеки щойно буде досягнуто припинення вогню.
Про це заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Безпекові гарантії, відповідь - так. Ми надаватимемо безпекові гарантії щойно буде досягнуто припинення вогню.
Тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир і ми цьому сприятимемо. Але є ще деталі, які треба обговорити не тільки між нами, але й всередині Європи, України та США", - пояснив міністр.
За словами Ейде, це надасть важливий меседж Росії, що вона повинна розуміти: мир після припинення вогню триватиме.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
