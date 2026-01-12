РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Норвегии
373 0

Норвегия планирует сотрудничество с украинскими производителями оружия для систем NASAMS, - глава МИД Эйде

nasams

Норвегия рассматривает возможность развития партнерства с украинскими производителями оборонной продукции, в частности для интеграции украинских перехватчиков в систему противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время визита в украинскую столицу глава норвежского МИД сообщил, что его страна интенсивно работает над предоставлением Украине дополнительных ракет, а также над расширением сотрудничества с украинскими производителями вооружения.

По словам Эйде, ключевой целью такого партнерства является интеграция перехватчиков или эффекторов украинского производства в систему NASAMS.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды разместят в Польше системы Patriot и NASAMS

"Чтобы мы могли иметь более дешевое оружие в большем объеме, поскольку проблема заключается в том, что типовые ракеты, которые используются сегодня, являются дорогими и их мало", - пояснил министр.

Другие заявления Эйде

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал возможное совместное производство систем NASAMS в Украине с Норвегией

Автор: 

Норвегия (783) NASAMS (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 