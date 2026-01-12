Норвегия планирует сотрудничество с украинскими производителями оружия для систем NASAMS, - глава МИД Эйде

Норвегия рассматривает возможность развития партнерства с украинскими производителями оборонной продукции, в частности для интеграции украинских перехватчиков в систему противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Во время визита в украинскую столицу глава норвежского МИД сообщил, что его страна интенсивно работает над предоставлением Украине дополнительных ракет, а также над расширением сотрудничества с украинскими производителями вооружения.

По словам Эйде, ключевой целью такого партнерства является интеграция перехватчиков или эффекторов украинского производства в систему NASAMS.

"Чтобы мы могли иметь более дешевое оружие в большем объеме, поскольку проблема заключается в том, что типовые ракеты, которые используются сегодня, являются дорогими и их мало", - пояснил министр.

Другие заявления Эйде

Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня.

Страна объявила о новом пакете помощи Украине на $400 млн.

