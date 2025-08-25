РУС
Новости NASAMS в Украине
Зеленский анонсировал возможное совместное производство систем NASAMS в Украине с Норвегией

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партнерство с Норвегией приведет к совместному производству в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение около $700 млн на системы противовоздушной обороны для Украины. По его словам, это значительно усилит защиту украинского неба и обеспечит страну системами, которых сейчас не хватает.

Президент также отметил, что системы NASAMS уже спасли тысячи жизней, эффективно сбивая российскую баллистику, и выразил уверенность, что со временем совместное производство этих комплексов станет возможным и в Украине.

Зеленский Владимир Норвегия NASAMS
25.08.2025 14:16
25.08.2025 14:19
25.08.2025 14:19
анонсисты
25.08.2025 14:16
Анонс? - сильно!
25.08.2025 14:16
Скільки вже отих анонсів та "можливостей"
25.08.2025 14:19
можливе спільне виробництво
25.08.2025 14:19
Ага. Створять, ***! Рейнметал виє від наших корупціонерів, завод по виробництву снарядів побудувати через жадність зелених підарасі не можуть. В Німеччині вже продукцію дає- а в нас навіть погдити будівництво не можуть... Суки нажратися ніяк не можуть.
25.08.2025 14:20
25.08.2025 14:20
NASAMS збиває балістику?
25.08.2025 14:28
Poka Nasams nezbyvajut oni balistiku,no rabotajet vsmeste s temi kto sbyvajet,ja imeju kto delajet Patriot sistemi,tam teper obcyje interesi u nix
25.08.2025 14:38
нет
25.08.2025 15:00
На кий куй щось анонсувати? Схоже на доповідь агресору. Чи так і є?
25.08.2025 14:32
Зелені виродки продовжують NASAMSувати бабло з бюджету
25.08.2025 14:32
Потужно! Можливе спільне виробництво колись!
Шах і мат, Порошенко!
25.08.2025 14:45
хотелось бы все эти анонсы от власти, слышать, не в будущем времени, а по факту их реализации....
25.08.2025 14:45
Або неможливе. 50-50.
25.08.2025 14:51
 
 