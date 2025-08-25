Зеленский анонсировал возможное совместное производство систем NASAMS в Украине с Норвегией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партнерство с Норвегией приведет к совместному производству в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение около $700 млн на системы противовоздушной обороны для Украины. По его словам, это значительно усилит защиту украинского неба и обеспечит страну системами, которых сейчас не хватает.

Президент также отметил, что системы NASAMS уже спасли тысячи жизней, эффективно сбивая российскую баллистику, и выразил уверенность, что со временем совместное производство этих комплексов станет возможным и в Украине.

