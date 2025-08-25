УКР
Новини NASAMS в Україні
Зеленський анонсував можливе спільне виробництво систем NASAMS в Україні з Норвегією

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партнерство з Норвегією призведе до спільного виробництва в Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський подякував Норвегії за виділення близько $700 млн на системи протиповітряної оборони для України. За його словами, це значно посилить захист українського неба та забезпечить країну системами, яких наразі бракує.

Президент також наголосив, що системи NASAMS уже врятували тисячі життів, ефективно збиваючи російську балістику, та висловив упевненість, що з часом спільне виробництво цих комплексів стане можливим і в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія б’є по енергетичній інфраструктурі України, щоб зірвати підготовку до зими, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Норвегія (812) NASAMS (42)
+2
анонсисты
показати весь коментар
25.08.2025 14:16
+2
Скільки вже отих анонсів та "можливостей"
показати весь коментар
25.08.2025 14:19
+2
можливе спільне виробництво
показати весь коментар
25.08.2025 14:19
Анонс? - сильно!
показати весь коментар
25.08.2025 14:16
Ага. Створять, ***! Рейнметал виє від наших корупціонерів, завод по виробництву снарядів побудувати через жадність зелених підарасі не можуть. В Німеччині вже продукцію дає- а в нас навіть погдити будівництво не можуть... Суки нажратися ніяк не можуть.
показати весь коментар
25.08.2025 14:20
показати весь коментар
25.08.2025 14:20
NASAMS збиває балістику?
показати весь коментар
25.08.2025 14:28
Poka Nasams nezbyvajut oni balistiku,no rabotajet vsmeste s temi kto sbyvajet,ja imeju kto delajet Patriot sistemi,tam teper obcyje interesi u nix
показати весь коментар
25.08.2025 14:38
нет
показати весь коментар
25.08.2025 15:00
На кий куй щось анонсувати? Схоже на доповідь агресору. Чи так і є?
показати весь коментар
25.08.2025 14:32
Зелені виродки продовжують NASAMSувати бабло з бюджету
показати весь коментар
25.08.2025 14:32
Потужно! Можливе спільне виробництво колись!
Шах і мат, Порошенко!
Шах і мат, Порошенко!
показати весь коментар
25.08.2025 14:45
хотелось бы все эти анонсы от власти, слышать, не в будущем времени, а по факту их реализации....
показати весь коментар
25.08.2025 14:45
Або неможливе. 50-50.
показати весь коментар
25.08.2025 14:51
"Анонсування" зеленським щось "можливе" одразу асоціюється з мільярдом дерев, мільоном дронів, потужною перемогою...
показати весь коментар
25.08.2025 15:30
Відосіки і анонси,анонси і відосіки...ЗЕдебіли,млядь..
показати весь коментар
25.08.2025 15:44
зеденок, давай уже лапшу про совместные Томагавки.
показати весь коментар
25.08.2025 15:48
 
 