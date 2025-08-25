Зеленський анонсував можливе спільне виробництво систем NASAMS в Україні з Норвегією

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партнерство з Норвегією призведе до спільного виробництва в Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський подякував Норвегії за виділення близько $700 млн на системи протиповітряної оборони для України. За його словами, це значно посилить захист українського неба та забезпечить країну системами, яких наразі бракує.

Президент також наголосив, що системи NASAMS уже врятували тисячі життів, ефективно збиваючи російську балістику, та висловив упевненість, що з часом спільне виробництво цих комплексів стане можливим і в Україні.

