Норвегія планує співпрацю з українськими виробниками зброї для систем NASAMS, - глава МЗС Ейде
Норвегія розглядає можливість розвитку партнерства з українськими виробниками оборонної продукції, зокрема для інтеграції українських перехоплювачів у систему протиповітряної оборони NASAMS.
Про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Під час візиту до української столиці глава норвезького МЗС повідомив, що його країна інтенсивно працює над наданням Україні додаткових ракет, а також над розширенням співпраці з українськими виробниками озброєння.
За словами Ейде, ключовою метою такого партнерства є інтеграція перехоплювачів або ефекторів українського виробництва в систему NASAMS.
"Щоб ми могли мати дешевшу зброю у більшому обсязі, оскільки проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими і їх мало", - пояснив міністр.
Інші заяви Ейде
- Норвегія готова надати Україні гарантії безпеки щойно буде досягнуто припинення вогню.
- Країна оголосила про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
