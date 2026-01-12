Кулеба: Украина формирует Национальный резерв энергетического оборудования

Украина формирует Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования для быстрого восстановления критической инфраструктуры после атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

По словам министра развития громад и территорий, эти решения позволяют оперативно восстанавливать энергоснабжение, пострадавшее во время обстрелов. Он отметил, что первоочередные потребности Украины уже были переданы норвежской делегации во время встречи с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйде.

Помощь Норвегии и энергетическая устойчивость

Кулеба сообщил, что Норвегия выделила около 400 млн долларов для неотложных нужд Украины этой зимой. Министр подчеркнул, что теплоцентрали остаются одной из главных целей российских атак.

"Только во время последнего массированного обстрела враг применил по ним более 20 ракет. Россия пытается спровоцировать масштабный гуманитарный кризис – мы делаем все, чтобы этого не допустить", – отметил он.

Кулеба также обсудил с норвежским коллегой восстановление жилья и программы помощи, включая программу Нансена, HOPE, RELINC, Re-Power и проекты NEFCO. По его словам, финансирование программы Нансена в 2025 году достигло 85 млрд норвежских крон, а продление до 2030 года с общим бюджетом 205 млрд крон свидетельствует о доверии к Украине.

Поддержка от международных партнеров

Президент Зеленский в понедельник, 12 января, провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудили энергетическую ситуацию и перспективы совместного производства оружия. Глава украинского государства поблагодарил Норвегию за финансовую помощь в размере $400 млн и поддержку с начала полномасштабной войны.

