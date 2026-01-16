Не только ослабление комендантского часа. Регионы должны сократить потребление света, - Свириденко

Правительство вводит дополнительные меры для стабилизации энергосистемы на фоне чрезвычайной ситуации, вызванной массированными обстрелами и сильными морозами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Она подчеркнула, что все областные военные администрации и Киевская городская военная администрация должны в кратчайшие сроки сократить потребление электроэнергии.

Жесткая экономия электроэнергии в регионах

По словам Свириденко, в течение суток ОВА и КМВА должны ограничить внешнюю подсветку зданий и территорий, подсветку рекламы и избыточное уличное освещение. Такие шаги должны уменьшить нагрузку на энергосистему в период пикового потребления.

"Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий", – заявила премьер.

Она также сообщила, что в регионах будут открыты новые пункты несокрушимости с возможностью обогрева и питания. Все службы, включая энергетики и экстренные подразделения, работают в круглосуточном режиме, а линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Ослабление комендантского часа и резервное питание

В зонах чрезвычайной ситуации в энергетике допускается ослабление комендантского часа. В частности, гражданам разрешат без пропусков находиться в общественных местах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости и обогрева. Также будет разрешено движение частного транспорта.

Отдельно правительство анализирует состояние тепло-, газо-, водо- и электроснабжения жилых домов, в частности с электроотоплением. Для наиболее проблемных объектов предусмотрены резервные источники питания и подвоз воды. Кабинет Министров также прорабатывает возможность предоставления таким домам статуса объектов критической инфраструктуры.

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных и газовых генераторов. Это должно ускорить наращивание распределенной генерации в регионах.

