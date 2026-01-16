РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
4 066 47

Не только ослабление комендантского часа. Регионы должны сократить потребление света, - Свириденко

Свириднко вводит жесткую экономию электроэнергии

Правительство вводит дополнительные меры для стабилизации энергосистемы на фоне чрезвычайной ситуации, вызванной массированными обстрелами и сильными морозами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Она подчеркнула, что все областные военные администрации и Киевская городская военная администрация должны в кратчайшие сроки сократить потребление электроэнергии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Жесткая экономия электроэнергии в регионах

По словам Свириденко, в течение суток ОВА и КМВА должны ограничить внешнюю подсветку зданий и территорий, подсветку рекламы и избыточное уличное освещение. Такие шаги должны уменьшить нагрузку на энергосистему в период пикового потребления.

"Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий", – заявила премьер.

Она также сообщила, что в регионах будут открыты новые пункты несокрушимости с возможностью обогрева и питания. Все службы, включая энергетики и экстренные подразделения, работают в круглосуточном режиме, а линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные администрации договариваются с бизнесом о переходе на прямые договоры на импорт электроэнергии, – ОП

Ослабление комендантского часа и резервное питание

В зонах чрезвычайной ситуации в энергетике допускается ослабление комендантского часа. В частности, гражданам разрешат без пропусков находиться в общественных местах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости и обогрева. Также будет разрешено движение частного транспорта.

Отдельно правительство анализирует состояние тепло-, газо-, водо- и электроснабжения жилых домов, в частности с электроотоплением. Для наиболее проблемных объектов предусмотрены резервные источники питания и подвоз воды. Кабинет Министров также прорабатывает возможность предоставления таким домам статуса объектов критической инфраструктуры.

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных и газовых генераторов. Это должно ускорить наращивание распределенной генерации в регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снизилось потребление электроэнергии из-за более жестких ограничений, – "Укрэнерго"

Автор: 

обстрел (31356) Тарифы на электроэнергию (2361) отключение света (645)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Регіони мають скоротити споживання світла, перестати їсти та і взагалі жити. І залишати міста теж не можна.
Ні, ну справді, не вистачає матюків!!!
показать весь комментарий
16.01.2026 01:35 Ответить
+22
Просрала все що змогла,,дура зелена, аж Шмигаля довелось екстрено міністром енергетики робити.Навіщо оці експерименти з овечками в воюючій країні, ви наркомани зелені друг друга по дорожці на оці посади знаходите, чи як.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:25 Ответить
+20
Яке воно кончене...
показать весь комментарий
16.01.2026 01:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке воно кончене...
показать весь комментарий
16.01.2026 01:18 Ответить
Стюардесі з єрмаком та шмигалю з КабМіндічами урядовими, треба було виконувати свої обов'язки на посадах від зеленського щодо підготовки України з 2019 року до такої ситуації!! Але вони, каталися по Світу на висосані не з пальця, оті саміти - міру мір, втрачаючи час і крадучи гроші в Українців!!!

Але ж, саме за це і відповідальні, призначені зеленським особи до цивільно-військових адміністрацій! Єрмак, може це підтвердити!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна
29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
показать весь комментарий
16.01.2026 02:39 Ответить
А пам'ятаєте оті недопроекти - саміти перших лєдєй, фабрики-кухні для шкіл, садків та лікарень..це ж як централізовано гроші крали!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:43 Ответить
Недарма дерьмак поставив свою стюардесу в кабміні
показать весь комментарий
16.01.2026 05:42 Ответить
Просрала все що змогла,,дура зелена, аж Шмигаля довелось екстрено міністром енергетики робити.Навіщо оці експерименти з овечками в воюючій країні, ви наркомани зелені друг друга по дорожці на оці посади знаходите, чи як.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:25 Ответить
Шмигаль - людина Ахмета, отже, в чиїх інтересах він буде діяти?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:07 Ответить
Регіони мають скоротити споживання світла, перестати їсти та і взагалі жити. І залишати міста теж не можна.
Ні, ну справді, не вистачає матюків!!!
показать весь комментарий
16.01.2026 01:35 Ответить
Скоротіть собі віку, паскуди зелені, а краще всю слугу наріду, розікрали на трирівневих захистах , тепер прокинулися.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:41 Ответить
Артьомка, ти не виживеш.
Такі як ти - не вчаться.
==
До речі, мобілізуйся. От тут ти виживеш точно. А, може й ні. Зате хоч гідно.
Не так, як зараз.
Йому відключили світло, газ, воду, опалення - воно й помре на своєму 18-му поверху )))
показать весь комментарий
16.01.2026 03:02 Ответить
У вас нема варіантів!!!!
Шо ви з себе корчите якихось нещасть?

Вас що, ніхто не вчив виживати? А то нічого, що війна скоро вже п'ятий рік як повномасштабна?
Як досі не навчилися виживати, а??

Я на війні з 22-го. В мене в передмісті Києва в приватному будинку є все. Ну, СЕС не робить, що повинна (маю довгу 6 метрову щітку, але це ж жінка.. )) )

В чому проблема в квартиру затягнути газовий балон? Аби ви лише притримувалися правил безпеки.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:57 Ответить
До чого тут газовий балон, якщо в квартирі меньше 10° тепла і нема електрики?
показать весь комментарий
16.01.2026 02:12 Ответить
Мені цікаво, шановний, а Ви вмієте не протикати собі носа, коли підносите вилку до рота?
Навіть не хочу згадувати за вміння підтирати дупу.
====
гугглимо:
Газовий обігрівач 3в1 +балон+редуктор зі шлангом
показать весь комментарий
16.01.2026 02:25 Ответить
Мабуть сам довго цьому навчався і як зараз входить
показать весь комментарий
16.01.2026 06:43 Ответить
Боянчик, твоя "виживаемiсть" базуеться лише на тому фактi, що у тебе все добре.
У Конче-Заспi теж все е, цi виживають, а значить по твоiй логiцi i всi можуть.

СЕС у приватному будинку - це добре. Але це 3500*10 сонячних панелей (як мiнiмум) + 4*22000 лiферiв + 20000 iнвертор + десь 15000 установка. Це щоб свiтло було, ну там комп'ютер та холодильник. Хочеш бойлер - помножаеш на два.

Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому, що для опалення середньоi квартири треба хоча б 3-4 кВт тепла, це десь 250 грам на годину у випадку класичного нагрiвача, тобто 6 кг газу на добу, це 12 лiтрiв газу по цiнi 38 грн\лiтр = 456 грн, або 13680 грн за мiсяць. Це по фiнансам.

Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому що його треба затягнути. Сам балон - 12 кг, тобто кожен день твоя жiнка буде тягати на 8-й поверх (ти ж в курсi що лiфти не працюють) - 18 кг маси. Зможе? Сумнiваюсь, якщо навiть 6-м шваброю помахати не в змозi.

Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому що в середньому мiстечку на 0.5 млн жителiв - десь 124 тисячi квартир. Якi треба опалювати. Це значить що кожен день на заправках мiста буде 124 тисячi людей. Ну або бабка-бетмен буде тягнути на 8-й поверх 35 кг на декiлька дiб.

Краще б ти погуглив що в Украiнi на сьогоднiшнiй день мiнiмальна зарплатня 8647 грн, пенсiя менше 4000, i отримують iх близько 10 млн людей.

Тому краще iди воюй, Боянчику, бо масштабне хазяйство навiть в рамках мiстечка - це не твое. Втiм воювати ти теж не вмiеш, бо фронт повзе на захiд, а краiна руйнуеться.
показать весь комментарий
16.01.2026 04:34 Ответить
бо боян справжній селюк і думає як селюк... живе в приватоному будинку і думає що так живе більшість українців. Дивно що він ще не запропонував вирити колодец або свердловину на 9 поверсі
показать весь комментарий
16.01.2026 06:16 Ответить
Чоловік завжди може мати теплий бліндажик, омріяну вільними українцями зброю і зарплатню в 120 000 гривень.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:27 Ответить
Ага....забув додати.......в зелені під@ри мішки з баксами.......
показать весь комментарий
16.01.2026 06:47 Ответить
Дітей у теплий бліндаж візьмете?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:30 Ответить
А для дітей твій чоловік зніме житло у місті з цілою інфраструктурою або ж хату в селі. І слухай, ну невже ви справді вірите, що коли капітулюємо- ваші діти житимуть?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:33 Ответить
забув додата - сперше купити землі для "бліндажу", отримати всякі дозвіли , у т.ч. на зброю,. І розкажи мені, де є така зарплатня у 120 т. грн крім ЗСУ?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:42 Ответить
А через кілька місяців - місце на цвинтарі та безкоштовні похорони
показать весь комментарий
16.01.2026 07:44 Ответить
На рахунок "безкоштовні": кому як.
показать весь комментарий
16.01.2026 07:56 Ответить
Друже, ти такий потужний сурвіваліст, я б тебе в український аналог «вижити за будь-яку ціну» запропонував
показать весь комментарий
16.01.2026 08:23 Ответить
Якщо поворушити звивинами і руками то можна собі зробити дармове світло, яким можна грітись, принаймі по селах. Читати з онлайн переклалачем з цієї сторінки. Рисунки й пояснення тут: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:13 Ответить
А якщо немає гаража ?
показать весь комментарий
16.01.2026 05:41 Ответить
Якщо ми поворушимо звивинами, то прийдемо до висновку, а навіщо нам таке правительство яке нам тільки вказує що робити
показать весь комментарий
16.01.2026 06:38 Ответить
P.S. Для обігріваючих апаратів не треба якісного струму (напруга, частота, стабілізація), грітись можна буде і даром, без лічильника.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:17 Ответить
Коротше якщо в краiнi голод - треба просто менше iсти. Ось що бувае коли краiною керують такi як Свириденко, а воюють такi як Боянов та Каракай.
показать весь комментарий
16.01.2026 04:38 Ответить
Ти після деактиву новий нік зробило, кацапенятко?
показать весь комментарий
16.01.2026 06:09 Ответить
Тепер ще й сонце наполовину прикриють.
показать весь комментарий
16.01.2026 04:46 Ответить
Тупа зелена баба, як скорочувати того що не має. Таке враження що правительство думає як заставити народ мучитись, що не робимо в вони живуть, вже перед ху....лом та трампонутим соромно
показать весь комментарий
16.01.2026 06:34 Ответить
А це бува не та шаболда квартальна керівниця, яка півтори доби тому казала, що відключень буде менше? Враження таке, що кокс не тільки у їхнього лідора мізки виїв.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:47 Ответить
Та ні..десь 7-8 числа казали, після чого п@дари розвалили все, що можна. В мене 68 годин світла небуло...а вчора он більше 14..
показать весь комментарий
16.01.2026 07:50 Ответить
А якби ще всі не їли і не дихати, ото кайф
показать весь комментарий
16.01.2026 07:05 Ответить
засуньте в сраку собі своє послаблення комендантської години і все інше, скоти
показать весь комментарий
16.01.2026 07:22 Ответить
Не лише послаблення комендантської години. Регіони мають скоротити споживання світла, - Свириденко Так світла, чи ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?

Кругом є сліди окадеміків мішіпоплавського...Якщо це сама Свириденко..., то інша справа - цитування "дуже грамотної особи".
показать весь комментарий
16.01.2026 07:48 Ответить
куди вже далі обмежувати.підараси вонючі кучмівські.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:03 Ответить
Я зеленим виродкам нічого не "должен". Тільки своїм батькам....
показать весь комментарий
16.01.2026 08:14 Ответить
Кабінет Міністрів також опрацьовує можливість надання таким будинкам статусу об'єктів критичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3595719 Ну да в урядовому кварталі в конче заспі + у всіх мешканців цих будинків - довічна бронь.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:18 Ответить
Щоб корови менше їли і більше давали молока, їх треба менше годувать і більше доїть!
показать весь комментарий
16.01.2026 08:24 Ответить
 
 