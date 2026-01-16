Не только ослабление комендантского часа. Регионы должны сократить потребление света, - Свириденко
Правительство вводит дополнительные меры для стабилизации энергосистемы на фоне чрезвычайной ситуации, вызванной массированными обстрелами и сильными морозами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Она подчеркнула, что все областные военные администрации и Киевская городская военная администрация должны в кратчайшие сроки сократить потребление электроэнергии.
Жесткая экономия электроэнергии в регионах
По словам Свириденко, в течение суток ОВА и КМВА должны ограничить внешнюю подсветку зданий и территорий, подсветку рекламы и избыточное уличное освещение. Такие шаги должны уменьшить нагрузку на энергосистему в период пикового потребления.
"Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий", – заявила премьер.
Она также сообщила, что в регионах будут открыты новые пункты несокрушимости с возможностью обогрева и питания. Все службы, включая энергетики и экстренные подразделения, работают в круглосуточном режиме, а линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.
Ослабление комендантского часа и резервное питание
В зонах чрезвычайной ситуации в энергетике допускается ослабление комендантского часа. В частности, гражданам разрешат без пропусков находиться в общественных местах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости и обогрева. Также будет разрешено движение частного транспорта.
Отдельно правительство анализирует состояние тепло-, газо-, водо- и электроснабжения жилых домов, в частности с электроотоплением. Для наиболее проблемных объектов предусмотрены резервные источники питания и подвоз воды. Кабинет Министров также прорабатывает возможность предоставления таким домам статуса объектов критической инфраструктуры.
Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных и газовых генераторов. Это должно ускорить наращивание распределенной генерации в регионах.
- Ранее мы сообщали, что Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики (энергетический "Рамштайн") для привлечения помощи от партнеров. Об этом говорится в посте министра иностранных дел Андрея Сибиги в Facebook.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж, саме за це і відповідальні, призначені зеленським особи до цивільно-військових адміністрацій! Єрмак, може це підтвердити!!
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад
novynarnia.com › Україна
29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
Ні, ну справді, не вистачає матюків!!!
Такі як ти - не вчаться.
==
До речі, мобілізуйся. От тут ти виживеш точно. А, може й ні. Зате хоч гідно.
Не так, як зараз.
Йому відключили світло, газ, воду, опалення - воно й помре на своєму 18-му поверху )))
Шо ви з себе корчите якихось нещасть?
Вас що, ніхто не вчив виживати? А то нічого, що війна скоро вже п'ятий рік як повномасштабна?
Як досі не навчилися виживати, а??
Я на війні з 22-го. В мене в передмісті Києва в приватному будинку є все. Ну, СЕС не робить, що повинна (маю довгу 6 метрову щітку, але це ж жінка.. )) )
В чому проблема в квартиру затягнути газовий балон? Аби ви лише притримувалися правил безпеки.
Навіть не хочу згадувати за вміння підтирати дупу.
====
гугглимо:
Газовий обігрівач 3в1 +балон+редуктор зі шлангом
У Конче-Заспi теж все е, цi виживають, а значить по твоiй логiцi i всi можуть.
СЕС у приватному будинку - це добре. Але це 3500*10 сонячних панелей (як мiнiмум) + 4*22000 лiферiв + 20000 iнвертор + десь 15000 установка. Це щоб свiтло було, ну там комп'ютер та холодильник. Хочеш бойлер - помножаеш на два.
Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому, що для опалення середньоi квартири треба хоча б 3-4 кВт тепла, це десь 250 грам на годину у випадку класичного нагрiвача, тобто 6 кг газу на добу, це 12 лiтрiв газу по цiнi 38 грн\лiтр = 456 грн, або 13680 грн за мiсяць. Це по фiнансам.
Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому що його треба затягнути. Сам балон - 12 кг, тобто кожен день твоя жiнка буде тягати на 8-й поверх (ти ж в курсi що лiфти не працюють) - 18 кг маси. Зможе? Сумнiваюсь, якщо навiть 6-м шваброю помахати не в змозi.
Проблема затягування газового балону, Боянчик, в тому що в середньому мiстечку на 0.5 млн жителiв - десь 124 тисячi квартир. Якi треба опалювати. Це значить що кожен день на заправках мiста буде 124 тисячi людей. Ну або бабка-бетмен буде тягнути на 8-й поверх 35 кг на декiлька дiб.
Краще б ти погуглив що в Украiнi на сьогоднiшнiй день мiнiмальна зарплатня 8647 грн, пенсiя менше 4000, i отримують iх близько 10 млн людей.
Тому краще iди воюй, Боянчику, бо масштабне хазяйство навiть в рамках мiстечка - це не твое. Втiм воювати ти теж не вмiеш, бо фронт повзе на захiд, а краiна руйнуеться.
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
шаболдаквартальна керівниця, яка півтори доби тому казала, що відключень буде менше? Враження таке, що кокс не тільки у їхнього лідора мізки виїв.
Кругом є сліди окадеміків мішіпоплавського...Якщо це сама Свириденко..., то інша справа - цитування "дуже грамотної особи".