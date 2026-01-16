УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7860 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
7 797 91

Не лише послаблення комендантської години. Регіони мають скоротити споживання світла, - Свириденко

Свириднко запроваджує жорстку економію електроенергії

Уряд запроваджує додаткові заходи для стабілізації енергосистеми на тлі надзвичайної ситуації, спричиненої масованими обстрілами та сильними морозами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко. Вона наголосила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація мають у найкоротші строки зменшити споживання світла.

Жорстка економія електроенергії в регіонах

За словами Свириденко, протягом доби ОВА та КМВА повинні обмежити зовнішнє підсвічування будівель і територій, підсвітку реклами та надлишкове вуличне освітлення. Такі кроки мають зменшити навантаження на енергосистему в період пікових споживань.

"Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків", — заявила прем’єрка.

Вона також повідомила, що в регіонах буде відкрито нові пункти незламності з можливістю обігріву та харчування. Всі служби, включно з енергетиками та екстреними підрозділами, працюють у цілодобовому режимі, а лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Послаблення комендантської години та резервне живлення

У зонах надзвичайної ситуації в енергетиці допускається послаблення комендантської години. Зокрема, громадянам дозволять без перепусток перебувати у громадських місцях, які виконують функції пунктів незламності та обігріву. Також дозволятиметься рух приватного транспорту.

Окремо уряд аналізує стан тепло-, газо-, водо- та електропостачання житлових будинків, зокрема з електроопаленням. Для найбільш проблемних об’єктів передбачено резервні джерела живлення та підвезення води. Кабінет Міністрів також опрацьовує можливість надання таким будинкам статусу об’єктів критичної інфраструктури.

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень і газових генераторів. Це має прискорити нарощення розподіленої генерації в регіонах.

Автор: 

обстріл (33573) електроенергія (6814) відключення світла (1667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Просрала все що змогла,,дура зелена, аж Шмигаля довелось екстрено міністром енергетики робити.Навіщо оці експерименти з овечками в воюючій країні, ви наркомани зелені друг друга по дорожці на оці посади знаходите, чи як.
показати весь коментар
16.01.2026 01:25 Відповісти
+33
Регіони мають скоротити споживання світла, перестати їсти та і взагалі жити. І залишати міста теж не можна.
Ні, ну справді, не вистачає матюків!!!
показати весь коментар
16.01.2026 01:35 Відповісти
+32
Яке воно кончене...
показати весь коментар
16.01.2026 01:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке воно кончене...
показати весь коментар
16.01.2026 01:18 Відповісти
Стюардесі з єрмаком та шмигалю з КабМіндічами урядовими, треба було виконувати свої обов'язки на посадах від зеленського щодо підготовки України з 2019 року до такої ситуації!! Але вони, каталися по Світу на висосані не з пальця, оті саміти - міру мір, втрачаючи час і крадучи гроші в Українців!!!

Але ж, саме за це і відповідальні, призначені зеленським особи до цивільно-військових адміністрацій! Єрмак, може це підтвердити!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна
29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
показати весь коментар
16.01.2026 02:39 Відповісти
А пам'ятаєте оті недопроекти - саміти перших лєдєй, фабрики-кухні для шкіл, садків та лікарень..це ж як централізовано гроші крали!
показати весь коментар
16.01.2026 07:43 Відповісти
Недарма дерьмак поставив свою стюардесу в кабміні
показати весь коментар
16.01.2026 05:42 Відповісти
все скоротити щоб тільки зе-покидьку і міндічам гроші складувати кубометрами, не забуваючи двушечки на мацкву
показати весь коментар
16.01.2026 12:56 Відповісти
Скирдувати..
показати весь коментар
16.01.2026 13:00 Відповісти
показати весь коментар
Шмигаль - людина Ахмета, отже, в чиїх інтересах він буде діяти?
показати весь коментар
16.01.2026 07:07 Відповісти
показати весь коментар
У Швейцарії теж блекаут??
показати весь коментар
16.01.2026 10:28 Відповісти
👎
показати весь коментар
16.01.2026 12:57 Відповісти
Скоротіть собі віку, паскуди зелені, а краще всю слугу наріду, розікрали на трирівневих захистах , тепер прокинулися.
показати весь коментар
16.01.2026 01:41 Відповісти
Артьомка, ти не виживеш.
Такі як ти - не вчаться.
==
До речі, мобілізуйся. От тут ти виживеш точно. А, може й ні. Зате хоч гідно.
Не так, як зараз.
Йому відключили світло, газ, воду, опалення - воно й помре на своєму 18-му поверху )))
показати весь коментар
16.01.2026 03:02 Відповісти
У вас нема варіантів!!!!
Шо ви з себе корчите якихось нещасть?

Вас що, ніхто не вчив виживати? А то нічого, що війна скоро вже п'ятий рік як повномасштабна?
Як досі не навчилися виживати, а??

Я на війні з 22-го. В мене в передмісті Києва в приватному будинку є все. Ну, СЕС не робить, що повинна (маю довгу 6 метрову щітку, але це ж жінка.. )) )

В чому проблема в квартиру затягнути газовий балон? Аби ви лише притримувалися правил безпеки.
показати весь коментар
16.01.2026 01:57 Відповісти
До чого тут газовий балон, якщо в квартирі меньше 10° тепла і нема електрики?
показати весь коментар
16.01.2026 02:12 Відповісти
Мені цікаво, шановний, а Ви вмієте не протикати собі носа, коли підносите вилку до рота?
Навіть не хочу згадувати за вміння підтирати дупу.
====
гугглимо:
Газовий обігрівач 3в1 +балон+редуктор зі шлангом
показати весь коментар
16.01.2026 02:25 Відповісти
Мабуть сам довго цьому навчався і як зараз входить
показати весь коментар
16.01.2026 06:43 Відповісти
В Києві одна сім'я вже так грілась. Всі на кладовищі.
показати весь коментар
16.01.2026 09:31 Відповісти
бо боян справжній селюк і думає як селюк... живе в приватоному будинку і думає що так живе більшість українців. Дивно що він ще не запропонував вирити колодец або свердловину на 9 поверсі
показати весь коментар
16.01.2026 06:16 Відповісти
Чоловік завжди може мати теплий бліндажик, омріяну вільними українцями зброю і зарплатню в 120 000 гривень.
показати весь коментар
16.01.2026 06:27 Відповісти
Ага....забув додати.......в зелені під@ри мішки з баксами.......
показати весь коментар
16.01.2026 06:47 Відповісти
Дітей у теплий бліндаж візьмете?
показати весь коментар
16.01.2026 07:30 Відповісти
А для дітей твій чоловік зніме житло у місті з цілою інфраструктурою або ж хату в селі. І слухай, ну невже ви справді вірите, що коли капітулюємо- ваші діти житимуть?
показати весь коментар
16.01.2026 07:33 Відповісти
Мого чоловіка тцк вже двічі хазяйським оком оцінили і не зупинили . Йому 59, більше кілометра не пройде, якщо не по слизькому. Отож, більше 20 тис йому не дадуть. То нам на комуналку і таблетки, тільки сьогодні на 3 тис таблеток замовила.
показати весь коментар
16.01.2026 11:04 Відповісти
Судчи з вашого допису вище, у вас малі діти. Так що стосовно ;більше кілометра не пройде; не прибідняйтеся.
показати весь коментар
16.01.2026 11:18 Відповісти
Внуки так., А дітям 30+.
показати весь коментар
16.01.2026 16:17 Відповісти
І діти не можуть обігріти та нагодувати своїх дітей?
показати весь коментар
16.01.2026 18:53 Відповісти
Справляються. 31 000 коштувала зарядна станція, щоб котел працював.
показати весь коментар
18.01.2026 00:08 Відповісти
До речі, сват так і не отримав 100 000 зп, бо загинув за 20 днів в зоні бойових дій. Спеціальність водій механік, а по факту був штурмовиком.
показати весь коментар
18.01.2026 00:12 Відповісти
забув додата - сперше купити землі для "бліндажу", отримати всякі дозвіли , у т.ч. на зброю,. І розкажи мені, де є така зарплатня у 120 т. грн крім ЗСУ?
показати весь коментар
16.01.2026 07:42 Відповісти
А що ти маєш проти ЗСУ? Політичні переконання, чи релігія?
показати весь коментар
16.01.2026 08:59 Відповісти
А звідки така маячня що маю щось проти ЗСУ? Я проти таких ідіотів, котрі щось самі вигадают і кажуть що так воно і було. Але ти не відповів не в нг України зп 120 т.грн.?
показати весь коментар
16.01.2026 15:51 Відповісти
Друже, ти такий потужний сурвіваліст, я б тебе в український аналог «вижити за будь-яку ціну» запропонував
показати весь коментар
16.01.2026 08:23 Відповісти
Якщо поворушити звивинами і руками то можна собі зробити дармове світло, яким можна грітись, принаймі по селах. Читати з онлайн переклалачем з цієї сторінки. Рисунки й пояснення тут: https://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&start=660
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
показати весь коментар
16.01.2026 02:13 Відповісти
А якщо немає гаража ?
показати весь коментар
16.01.2026 05:41 Відповісти
Хто тобі винен? Знайди якийсь завод і задій лля виготовлення. Продаватись будуть як булочки, грітись всім треба як їсти.
показати весь коментар
16.01.2026 16:58 Відповісти
Підскажіть будь ласка адресу заводу
показати весь коментар
17.01.2026 09:57 Відповісти
Похмелись, зайди в інтернет і сам знайди. Сам, як дорослий.
Поводишся як дитина.
показати весь коментар
17.01.2026 10:34 Відповісти
На відміну від вас, я не пюща. Це тільки з великого бодуна виникають такі поради, як у вас
показати весь коментар
18.01.2026 13:25 Відповісти
З великого будуна питають адресу заводу в Україні в того хто знаходиться у Франції.
показати весь коментар
18.01.2026 13:36 Відповісти
Якщо ми поворушимо звивинами, то прийдемо до висновку, а навіщо нам таке правительство яке нам тільки вказує що робити
показати весь коментар
16.01.2026 06:38 Відповісти
Хто тобі його вибрав ? Сам голосував. Не чекай на уряд, сам для себе роби що тобі требка.
показати весь коментар
16.01.2026 16:59 Відповісти
А якщо в гаражі світла нема?
показати весь коментар
16.01.2026 09:51 Відповісти
То підведи світло. Знайди якийсь завод і задій лля виготовлення. Продаватись будуть як булочки, грітись всім треба як їсти.
показати весь коментар
16.01.2026 16:57 Відповісти
По всьому тирнету бігаєш з цією хнею...Де стільки лошків думаєш знайти ?
показати весь коментар
16.01.2026 10:33 Відповісти
Бігай ти. Придумай якусь хню і бігай. А краще воруши звивинами і руками і будеш зі світлом-обігрівом.
показати весь коментар
16.01.2026 16:42 Відповісти
P.S. Для обігріваючих апаратів не треба якісного струму (напруга, частота, стабілізація), грітись можна буде і даром, без лічильника.
показати весь коментар
16.01.2026 02:17 Відповісти
Ти після деактиву новий нік зробило, кацапенятко?
показати весь коментар
16.01.2026 06:09 Відповісти
Тепер ще й сонце наполовину прикриють.
показати весь коментар
16.01.2026 04:46 Відповісти
Тупа зелена баба, як скорочувати того що не має. Таке враження що правительство думає як заставити народ мучитись, що не робимо в вони живуть, вже перед ху....лом та трампонутим соромно
показати весь коментар
16.01.2026 06:34 Відповісти
А це бува не та шаболда квартальна керівниця, яка півтори доби тому казала, що відключень буде менше? Враження таке, що кокс не тільки у їхнього лідора мізки виїв.
показати весь коментар
16.01.2026 06:47 Відповісти
Та ні..десь 7-8 числа казали, після чого п@дари розвалили все, що можна. В мене 68 годин світла небуло...а вчора он більше 14..
показати весь коментар
16.01.2026 07:50 Відповісти
Маринка,їдь до нас у Херсон-у нас все є..))
показати весь коментар
16.01.2026 10:34 Відповісти
Сирьожка, йди найух. Я народилась у Києві, як й батьки й діди з бабусями.
показати весь коментар
16.01.2026 10:52 Відповісти
Так не зможу-там все дівками зайнято..Навіть тебе у черзі бачив..
показати весь коментар
16.01.2026 11:00 Відповісти
Сирьожка, мене п@дари не цікавлять. Не бачив.

Бб. Тобі туди
показати весь коментар
16.01.2026 11:03 Відповісти
Може й не цікавлять.. Та чув що ти їх цікавиш..Зоходжують до тебе..коли світла нема..
показати весь коментар
16.01.2026 11:17 Відповісти
То я про півтори доби умовно написав. Я про те, що меле воно одне, завтра друге. Якщо не впевнена, краще помовч, а зараз не можна бути впевненим навіть у тому, що станеться через годину. Але вона, як і її лідор, аби щось бевкнути, ось зараз, у цю хвилину, щось обнадійливе, а що буде далі - байдуже. А така поведінку формує репутацію. І нехай би вона була просто якоюсь манькою з ринку, але ж та істота на вершині влади, і по таких судять, створюють образ влади, і звісно ж, відповідне ставлення. А яке ставлення може бути до пи@доболів?
показати весь коментар
16.01.2026 15:09 Відповісти
А якби ще всі не їли і не дихати, ото кайф
показати весь коментар
16.01.2026 07:05 Відповісти
засуньте в сраку собі своє послаблення комендантської години і все інше, скоти
показати весь коментар
16.01.2026 07:22 Відповісти
Не лише послаблення комендантської години. Регіони мають скоротити споживання світла, - Свириденко Так світла, чи ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?

Кругом є сліди окадеміків мішіпоплавського...Якщо це сама Свириденко..., то інша справа - цитування "дуже грамотної особи".
показати весь коментар
16.01.2026 07:48 Відповісти
куди вже далі обмежувати.підараси вонючі кучмівські.
показати весь коментар
16.01.2026 08:03 Відповісти
Я зеленим виродкам нічого не "должен". Тільки своїм батькам....
показати весь коментар
16.01.2026 08:14 Відповісти
Кабінет Міністрів також опрацьовує можливість надання таким будинкам статусу об'єктів критичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3595719 Ну да в урядовому кварталі в конче заспі + у всіх мешканців цих будинків - довічна бронь.
показати весь коментар
16.01.2026 08:18 Відповісти
Щоб корови менше їли і більше давали молока, їх треба менше годувать і більше доїть!
показати весь коментар
16.01.2026 08:24 Відповісти
Як можно зменшити те, що немає?)
А ну і звісно це не стосується газових промислів де світло 24 на 7
показати весь коментар
16.01.2026 08:50 Відповісти
А що треба на газових виключити світло?
показати весь коментар
16.01.2026 09:55 Відповісти
Він хоче щоб ще і газу не було...
показати весь коментар
16.01.2026 10:36 Відповісти
То він напевно з москалів!?
показати весь коментар
16.01.2026 13:27 Відповісти
- У мене нема світла.
- Вам треба скоротити споживання світла.
показати весь коментар
16.01.2026 11:03 Відповісти
4 хаби експортують енергію наших АЕС на повну потужність за валюту для нових "міндічів".
показати весь коментар
16.01.2026 11:33 Відповісти
6 годин на добу .2 рази по 3 години . Як думаєт, не забагато?
показати весь коментар
16.01.2026 12:16 Відповісти
це як? ковдрою накритись? шоб світло не споживати?
показати весь коментар
16.01.2026 13:54 Відповісти
Я чув що на подоляцькій фермі теж скоро світло скоротять - шляхом відключення робочих місць для найтупіших ботів - і тоді в тебе просто не буде можливості заробити собі на Мівіну
показати весь коментар
17.01.2026 00:48 Відповісти
Регіони мають скоротити ригозеленій мразоті віку,тоді не доведеться скорочувати споживання світла.
показати весь коментар
16.01.2026 19:57 Відповісти
Не думав, що колись в чомусь погоджуся зі стюардесою, але щодо обмеження підсвічування будівель, реклами та вуличного освітлення вона таки права.
Бо давно вже напрягає, коли вдома сидиш без світла, зате на вулиці усі ліхтарі горять.
показати весь коментар
16.01.2026 20:42 Відповісти
 
 