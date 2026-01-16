Не лише послаблення комендантської години. Регіони мають скоротити споживання світла, - Свириденко
Уряд запроваджує додаткові заходи для стабілізації енергосистеми на тлі надзвичайної ситуації, спричиненої масованими обстрілами та сильними морозами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко. Вона наголосила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація мають у найкоротші строки зменшити споживання світла.
Жорстка економія електроенергії в регіонах
За словами Свириденко, протягом доби ОВА та КМВА повинні обмежити зовнішнє підсвічування будівель і територій, підсвітку реклами та надлишкове вуличне освітлення. Такі кроки мають зменшити навантаження на енергосистему в період пікових споживань.
"Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків", — заявила прем’єрка.
Вона також повідомила, що в регіонах буде відкрито нові пункти незламності з можливістю обігріву та харчування. Всі служби, включно з енергетиками та екстреними підрозділами, працюють у цілодобовому режимі, а лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.
Послаблення комендантської години та резервне живлення
У зонах надзвичайної ситуації в енергетиці допускається послаблення комендантської години. Зокрема, громадянам дозволять без перепусток перебувати у громадських місцях, які виконують функції пунктів незламності та обігріву. Також дозволятиметься рух приватного транспорту.
Окремо уряд аналізує стан тепло-, газо-, водо- та електропостачання житлових будинків, зокрема з електроопаленням. Для найбільш проблемних об’єктів передбачено резервні джерела живлення та підвезення води. Кабінет Міністрів також опрацьовує можливість надання таким будинкам статусу об’єктів критичної інфраструктури.
Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень і газових генераторів. Це має прискорити нарощення розподіленої генерації в регіонах.
- Раніше ми повідомляли, що Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики (енергетичний"Рамштайн") для залучення допомоги від партнерів. Про це йдеться у дописі міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Фейсбуці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж, саме за це і відповідальні, призначені зеленським особи до цивільно-військових адміністрацій! Єрмак, може це підтвердити!!
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
Ні, ну справді, не вистачає матюків!!!
Такі як ти - не вчаться.
До речі, мобілізуйся. От тут ти виживеш точно. А, може й ні. Зате хоч гідно.
Йому відключили світло, газ, воду, опалення - воно й помре на своєму 18-му поверху )))
Шо ви з себе корчите якихось нещасть?
Вас що, ніхто не вчив виживати? А то нічого, що війна скоро вже п'ятий рік як повномасштабна?
Як досі не навчилися виживати, а??
Я на війні з 22-го. В мене в передмісті Києва в приватному будинку є все. Ну, СЕС не робить, що повинна (маю довгу 6 метрову щітку, але це ж жінка.. )) )
В чому проблема в квартиру затягнути газовий балон? Аби ви лише притримувалися правил безпеки.
Навіть не хочу згадувати за вміння підтирати дупу.
Газовий обігрівач 3в1 +балон+редуктор зі шлангом
То не складно, в гаражі можна склепати якщо руки правильно виросли.
Поводишся як дитина.
шаболдаквартальна керівниця, яка півтори доби тому казала, що відключень буде менше? Враження таке, що кокс не тільки у їхнього лідора мізки виїв.
Кругом є сліди окадеміків мішіпоплавського...Якщо це сама Свириденко..., то інша справа - цитування "дуже грамотної особи".
А ну і звісно це не стосується газових промислів де світло 24 на 7
- Вам треба скоротити споживання світла.
Бо давно вже напрягає, коли вдома сидиш без світла, зате на вулиці усі ліхтарі горять.