Шмигаль просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу: якщо маєте зайву енергію - дайте її людям

Уряд просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу з метою економії електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу: підсвітки, екрани та інші великі енергоємні конструкції. Якщо маєте зайву енергію, замість яскравої реклами віддайте її людям", - зазначив він.

За словами Шмигаля, наразі працюють із міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку: потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту, обладнання та багато іншого. Збільшуємо імпорт електроенергії з ЄС.

Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 ГВт.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".

