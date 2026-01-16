Шмигаль просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу: якщо маєте зайву енергію - дайте її людям

Бізнес просять вимкнути зовнішню рекламу: що відомо?

Уряд просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу з метою економії електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу: підсвітки, екрани та інші великі енергоємні конструкції. Якщо маєте зайву енергію, замість яскравої реклами віддайте її людям", - зазначив він.

За словами Шмигаля, наразі працюють із міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку: потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту, обладнання та багато іншого. Збільшуємо імпорт електроенергії з ЄС.

Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 ГВт.

Читайте: Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в енергетиці: зміна правил комендантської години, обмеження рекламного освітлення, робота пунктів незламності

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Також читайте: Не лише послаблення комендантської години. Регіони мають скоротити споживання світла, - Свириденко

бізнес (2421) економія (141) електроенергія (6815) Шмигаль Денис (4918)
Топ коментарі
+12
ВІН ЧУВ ПРО ДІОДИ?))) Господи - це найбільш тупі і неадекватні та злодійкуваті люди в історії
16.01.2026 11:46 Відповісти
+10
А зекономлена бізнесом енергія точно піде людям? А можна той невеличкий список отримувачів побачити?...
16.01.2026 11:33 Відповісти
+10
И именно поэтому такой пи@дец с энергией в стране? Потому что выдержало? Совсем людей за тупое быдло держат.

Один трындит про выпуск 500-600 перехватчиков шахедов в день. Другой тут-же рассказывает про супер-пупер защиту, которая выдержала 20 ударов этих же самых шахедов.
16.01.2026 11:41 Відповісти
🛡Майже на всіх підстанціях є захист 2 рівня. Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів, - міністр енергетики Шмигаль

Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали.
16.01.2026 11:31 Відповісти
Мустафа дивиться на все це з монако і блаженно посміхається! Ото я надурив їх як!
16.01.2026 11:33 Відповісти
Мустафа - стрелочник, говорящий попка-дурак. Не без того, что ему за это хорошо отстегнули.
16.01.2026 11:54 Відповісти
Шми-Галю, як все ОК, то нахіба тоді відключення?
16.01.2026 11:37 Відповісти
16.01.2026 11:41 Відповісти
Це наперсточники.....аби ШОСЬ пи..діть...набір звуків
16.01.2026 11:45 Відповісти
Може і є пару наперсточників, а основу складає тупе бидло що дорвалося до влади, і тупо краде все і скрізь
16.01.2026 12:28 Відповісти
все витримали- тільки ел.енергії не стало , на мацкву пішла . Може звідти попросите ?
16.01.2026 13:07 Відповісти
Це як мертвому припарка, а Буковель будуть відключати, а конча заспу, а багато багатоповерхових будинків які до сих пір з початку війни зовсім не виключають?
16.01.2026 11:31 Відповісти
а службова недбалість з тяжкими для країни наслідками
16.01.2026 11:31 Відповісти
❗️Деяким багатоповерхівкам не відключатимуть світло: рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно.
16.01.2026 11:32 Відповісти
Це кілька елітних будиночків у центрі ...-" ето жє другоє"..
16.01.2026 12:09 Відповісти
Зуб даю, но это, правда, другое. Мы живем по совковым стандартам. Выше 9-го этажа только электропечи. По всей Украине. Но вы продолжайте
16.01.2026 13:10 Відповісти
Просто цифры:
Многоэтажка - 300 квартир. Электроотопление + печи = 15 кВт/квартира
1,5мВт дом. Вы представляете что это такое?
Не порите чушь. Нет многоэтажек с э. отоплением
16.01.2026 13:20 Відповісти
Нема багатоповерхівок з електроопаленням? Ви серьозно? 90% новобудов висотних повністю на електроопаленні (індивідуальні електрокотли в кожній квартирі). Он подивіться на ЖК Метрополіс (32 поверхи) у Київі як приклад...
16.01.2026 17:13 Відповісти
Ще можна горобців ловити для розвитку сільського господарства і виплавляти метал у домашніх печах.
16.01.2026 11:33 Відповісти
16.01.2026 11:33 Відповісти
А зупинити експорт в ЕС нашу електику з АЕС слабо ?
16.01.2026 11:35 Відповісти
Ти бачив експорт? Чи ти дивишся роспропаганду?
16.01.2026 11:46 Відповісти
все, зараз заплачу від цієї "потужної незламності"
16.01.2026 11:36 Відповісти
Басейни в себе вімкніть.
16.01.2026 11:37 Відповісти
А в цей час в спортивних залах як працюють басейни з підігрівом так і працюють
16.01.2026 11:41 Відповісти
+++
Конечно нет. Для реклам стоят отдельные электростанции - рекламные
16.01.2026 13:26 Відповісти
16.01.2026 11:46 Відповісти
Не тільки зовнішнє освітлення магазинів, кафе, а й рекламу заборонити, а й у вечірній час освітлення прожекторами стадіонів.
16.01.2026 11:48 Відповісти
Я думаю потім буде дуууже лагідно готовити грунт для підвищення на електроенергію і якщо вони доб'ються свого то дефіцит який зараз казковим чином зникне.
16.01.2026 11:50 Відповісти
В ви свої ферми крипти вимкнути не бажаєте?!
16.01.2026 11:52 Відповісти
корови замерзнуть
16.01.2026 12:06 Відповісти
Слово його тепле..а у людей переохолодження та хронічний шмигаль
16.01.2026 11:58 Відповісти
А тим часом у ВР депутат слуг наріду просить внести елітну багатоповерхівку в Києві до критичної інфраструктури...
А бізнесу - " вимкніть рекламу"..
16.01.2026 12:06 Відповісти
а може в тій елітній хатинці... (що з придумати)... закомутовано спеціальний енергетичний селектор
16.01.2026 12:13 Відповісти
Треба не просити а ВИМАГАТМ і ща порущення закривати нах ті заклади попередньр наклавши величезеий штраф та натягнувши власнику око на дупу .
16.01.2026 12:08 Відповісти
Давайте и мы отключим бойлеры и телевизоры. Вообще, в Европе, где мы завтра будем в домах зимой норма +16°С
16.01.2026 13:33 Відповісти
Серьожа не відрізняє бойлер від біг борда, а гонорар від гонореї?
16.01.2026 16:19 Відповісти
А просто заборонити зовнішню рекламу, якщо це потрібно - ніяк?
16.01.2026 12:17 Відповісти
До мене в 2000-х прийшов представник мерії і переконував мене не виключати касетон об 18-й год. Нахіба?, кажу, він - люди йдуть з роботи - ніц не видно, а внас грошей на вуличне нИма....
16.01.2026 12:20 Відповісти
В Буковелі є світло,але нема тцк.
16.01.2026 12:31 Відповісти
Так там вони відпочивають від бусифікації, це ж нелегка робота!
16.01.2026 12:37 Відповісти
Треба повимикати, повністю урядовий квартал, конча заспу і Буковель, ось і є пару зайвих гігаватів.
16.01.2026 12:36 Відповісти
Ты ещё этим торговым сетям отмени налоговые льготы,которые выдал,хабари тоже верно обратно,тогда посмотрим,как они засветятся.
16.01.2026 12:36 Відповісти
Докерувалися зелені деграданти.
16.01.2026 13:13 Відповісти
Если у комерсов свои генераторы то ***** они должны с кем-то делиться. Они за это платят. Может ещё с миндичем поделиться? А то может мало ему?) Другое дело ограничить когда их включают в общую сеть. Тогда да, они создают нагрузку на сети. Можно просто отрубить их от общей сети. Кроме продуктовых магазинов. ТРЦ и прочие катки с танцами пляскам, бутиками и фудкортами это не критически важная инфраструктура. Хотя я думаю даже пр таких раскладах они просто полностью перейдут на самообеспечение. Им даже это будет выгодно.
16.01.2026 13:22 Відповісти
Як? Як Шмигало собі це уявляє? Як Шмигало собі це уявляє зробити і в технічному аспекті? Це тупа дешева зелена маніпуляція і перекладання відповідальності: «багатий бізнес має електрику і не ділиться нею з бідним населенням», ось у чому, начебто, причина. А не те що ***** бʼє по енергетиці, а зелене шобло ніяк до цього не готувалося, тільки ******* на електриці у планетарних масштабах, і ніяк на удари ***** не відповідало ударами по їх блювотній маскві.
16.01.2026 16:18 Відповісти
 
 