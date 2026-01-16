Шмигаль просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу: якщо маєте зайву енергію - дайте її людям
Уряд просить бізнес вимкнути зовнішню рекламу з метою економії електроенергії.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу: підсвітки, екрани та інші великі енергоємні конструкції. Якщо маєте зайву енергію, замість яскравої реклами віддайте її людям", - зазначив він.
За словами Шмигаля, наразі працюють із міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку: потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту, обладнання та багато іншого. Збільшуємо імпорт електроенергії з ЄС.
Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 ГВт.
Що передувало?
Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.
15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.
- Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
- Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".
Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали.
Один трындит про выпуск 500-600 перехватчиков шахедов в день. Другой тут-же рассказывает про супер-пупер защиту, которая выдержала 20 ударов этих же самых шахедов.
Многоэтажка - 300 квартир. Электроотопление + печи = 15 кВт/квартира
1,5мВт дом. Вы представляете что это такое?
Не порите чушь. Нет многоэтажек с э. отоплением
Конечно нет. Для реклам стоят отдельные электростанции - рекламные
А бізнесу - " вимкніть рекламу"..