Ситуація на Київщині ускладнена через сильні морози. Критична інфраструктура забезпечена резервним живленням, - Свириденко

На Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Ситуація ускладнена через сильні морози.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, безумовним пріоритетом в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці є допомога людям.

Ситуація з опаленням

"Для підтримки людей, по області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці. Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності. Підключені також 36 мобільних котелень", - зауважила вона.

Свириденко також поспілкувалися з представниками бізнесу Київщини про їхню роботу в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. На Київщині працює понад пів сотні таких установок. Уряд надає повне сприяння для підключення когенераційних установок.

"Для цього ми запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок - на платформі "Пульс", - резюмує прем'єрка.