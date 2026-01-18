Через перебої в електропостачанні в Сумах знеструмлені об’єкти водоканалу, тролейбуси зупинили рух

У неділю, 18 січня, у Сумах через перебої в електропостачанні зупинили рух тролейбуси, а вода подається за графіком з пониженим тиском.

Про це повідомляє Сумська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з подачею води

Станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода в оселі містян подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

  • з 17:00 до 22:00 - сьогодні, 18 січня;
  • з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати).

Зазначається, що подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання.

Рух тролейбусів

Своєю чергою в КП "Електроавтотранс" повідомили про зупинку руху тролейбусів у зв'язку з відсутністю електроенергії.

Пошкоджено енергообладнання

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про серйозні пошкодження енергетичного обладнання в Сумській області.

"Є серйозні пошкодження енергообладнання. Відбулися аварійні відключення по всьому регіону і не тільки. Коли і що відновиться - не відомо взагалі. Вода - в аварійному режимі 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельні на генераторах. Пункти Незламності посилюють роботу", - написав він.

В Києві взагалі ж😿па
18.01.2026 18:35 Відповісти
Лідер поїде до Трампа - все порішає... Чекаємо !
18.01.2026 18:53 Відповісти
ППО, захист, 95 квартал, КВН...як же ж його усе поєднати?...
18.01.2026 18:57 Відповісти
Скоро блекаут у Москві, сотні балістичних ракет полетять прямо в Кремль. Тут-то Путні все осознаєт.
18.01.2026 19:42 Відповісти
Цікаво, що тутешні "коментатори" звинувачують усіх, крім росіянців.
18.01.2026 19:46 Відповісти
Есть причина, а есть следствие. Причина-зелёная гниль у власти, кацапы-следствие действий зелёной гнили. Кацапы и так по умолчанию п..сы.
18.01.2026 20:22 Відповісти
Якийсь ********* не туди клеми увімкнув. Напруга 90 вольт. Звісно все вимкнулось.
18.01.2026 23:15 Відповісти
 
 