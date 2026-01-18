Через перебої в електропостачанні в Сумах знеструмлені об’єкти водоканалу, тролейбуси зупинили рух

У неділю, 18 січня, у Сумах через перебої в електропостачанні зупинили рух тролейбуси, а вода подається за графіком з пониженим тиском.

Про це повідомляє Сумська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з подачею води

Станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода в оселі містян подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 17:00 до 22:00 - сьогодні, 18 січня;

з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати).

Зазначається, що подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання.

Рух тролейбусів

Своєю чергою в КП "Електроавтотранс" повідомили про зупинку руху тролейбусів у зв'язку з відсутністю електроенергії.

Дивіться також: Росіяни атакували безпілотниками Суми і область: троє людей постраждало, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Пошкоджено енергообладнання

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про серйозні пошкодження енергетичного обладнання в Сумській області.

"Є серйозні пошкодження енергообладнання. Відбулися аварійні відключення по всьому регіону і не тільки. Коли і що відновиться - не відомо взагалі. Вода - в аварійному режимі 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельні на генераторах. Пункти Незламності посилюють роботу", - написав він.

Читайте також: Росіяни вдарили КАБами по передмістю Сум: двоє людей постраждало, є проблеми з електропостачанням