Через перебої в електропостачанні в Сумах знеструмлені об’єкти водоканалу, тролейбуси зупинили рух
У неділю, 18 січня, у Сумах через перебої в електропостачанні зупинили рух тролейбуси, а вода подається за графіком з пониженим тиском.
Про це повідомляє Сумська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з подачею води
Станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.
Вода в оселі містян подаватиметься за графіком з пониженим тиском:
- з 17:00 до 22:00 - сьогодні, 18 січня;
- з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати).
Зазначається, що подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання.
Рух тролейбусів
Своєю чергою в КП "Електроавтотранс" повідомили про зупинку руху тролейбусів у зв'язку з відсутністю електроенергії.
Пошкоджено енергообладнання
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про серйозні пошкодження енергетичного обладнання в Сумській області.
"Є серйозні пошкодження енергообладнання. Відбулися аварійні відключення по всьому регіону і не тільки. Коли і що відновиться - не відомо взагалі. Вода - в аварійному режимі 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельні на генераторах. Пункти Незламності посилюють роботу", - написав він.
