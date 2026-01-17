Росіяни атакували безпілотниками Суми і область: троє людей постраждало, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують обстріли Сумської області. Вдень 17 січня удари були завдані по Сумах та Білопіллю, внаслідок чого виникли пожежі, двоє людей поранені. й зазнали пошкоджень житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Суми

Внаслідок удару БпЛА в Зарічному районі міста сталося загоряння господарчих споруд.

Двом дорослим, які постраждали внаслідок удару, надана медична допомога. Одна особа - на амбулаторному лікуванні. Ще одна - 77-річна жінка - лікується в стаціонарному відділенні.

"На місці працюють: КП "Спецкомбінат", "Шляхрембуд", "Сумитеплоенергоцентраль", ГО "Проліска", ГО "Добробат": задіяно 55 працівників та 10 одиниць техніки. Здійснюють порізку OSB-плити та закривають вікна", - повідомив посадовець.

У трьох прилеглих багатоповерхових та одному приватному будинках ударом пошкоджено 25 вікон.

Битицький старостинський округ

Зафіксовано влучання біля магазину.

Поранений цивільний 23-річний чоловік. Наразі він госпіталізований.

Як повідомили в ДСНС, вогонь охопив будівлі господарського призначення. Фахівці ДСНС паралельно з гасінням пожеж проводили обстеження територій, по яких було завдано ударів. Усі осередки горіння ліквідовано.

