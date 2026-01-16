Унаслідок ворожих атак на Сумщині загинула одна людина, ще 11 поранені. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські війська здійснили масовані обстріли території Сумської області. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники.
Атака прийшлася на Сумський, Шосткинський та Охтирський райони області.
Сумський район
У Білопільській громаді внаслідок атак загинув 35 -річний чоловік ще 11 осіб дістали поранення. Також у громаді пошкоджено 19 житлових будинки, багатоповерхівки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури, транспортні засоби та мережі життєзабезпечення.
У Миколаївській та Сумській громадах поліція зафіксувала пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема транспортного засобу, а також одного приватного житлового будинку.
Шосткинський район
У Шосткинському районі ворог здійснив обстріли п’яти населених пунктів, унаслідок чого пошкоджено транспортні засоби та приватні домоволодіння.
Охтирський район
В Охтирському районі російські війська також атакували населені пункти. Зокрема, під ворожий удар потрапила Тростянецька громада, де пошкоджено один автомобіль.
На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів і документують воєнні злочини РФ.
Наслідки атак
